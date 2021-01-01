يواصل العلماء ابتكار أحدث الوسائل التكنولوجية الآمنة التي تقدم خدمة جيدة للمستخدمين إلى جانب ضمان حمايتهم بأفضل شكل ممكن، ونظرًا لظهور العديد من الشكاوي مؤخرًا حول تعرض الهواتف أو شواحن الحواسب الشخصية للانفجار أثناء عملية الشحن، لجأ العلماء لتطوير غرفة شحن لاسلكية يمكنها توصيل الطاقة عبر الهواء إلى أي كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي أو هاتف دون الحاجة إلى وضعها داخل مقابس أو كبلات الكهرباء.
تفاصيل ابتكار شاحن لاسلكي للحواسب والهواتف
ويعتمد الشاحن الجديد على توليد مجالات مغناطيسية على مسافات أطول، دون إنتاج مجالات كهربائية قد تكون ضارة لأي شخص داخلها، وفقًا لما ذكره فريق من العلماء في جامعة طوكيو، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وأجرى العلماء اختبار على الشاحن اللاسلكي الجديد الذي جرى اختباره في غرفة واحدة، ولكنه لا يزال في مرحلة التجربة، و كشف عن قدرته على توفير ما يصل إلى 50 واط من الطاقة دون تجاوز الإرشادات الحالية لتعرض الإنسان للمجالات المغناطيسية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على «مش لازم وصلة».. طريقة جديدة لشحن التليفون واللاب توب لاسلكيا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق