الأرصاد: استعدوا لفصل الخريف وانخفاض الحرارة بداية من الأسبوع المقبل

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صورة الخبر: الأرصاد: استعدوا لفصل الخريف وانخفاض الحرارة بداية من الأسبوع المقبل
الأرصاد: استعدوا لفصل الخريف وانخفاض الحرارة بداية من الأسبوع المقبل


قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأسبوع المقبل سيشهد انخفاض درجات الحرارة، حيث تنكسر موجة الارتفاع في درجات الحرارة وذلك مع بداية شهر سبتمبر الجاري حيث يسود طقس لطيف على كل الأنحاء، وهذا ما يشهده الشهر من انخفاض، استعدادا لبداية فصل الخريف الذي يبدأ في 22 سبتمبر الجاري، مضيفا أن التقلبات الجوية التي سوف تحدث خلال شهر سبتمبر من انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة ترجع إلى فصل الخريف المعروف بمثل هذه التقلبات.

انخفاض درجات الحرارة سوف يستمر لمدة 6 أيام
وتابع المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن انخفاض درجات الحرارة بشكل يشعر به المواطنون سوف يستمر لمدة 6 أيام ويبدأ من الأسبوع المقبل، وذلك خلال فترات النهار وسوف يشعر المواطنون بانخفاض أكثر خلال فترة الليل، مشيرا إلى أن الانخفاض يشمل كل المحافظات وأيضا محافظات الصعيد سوف تشعر بانخفاض في درجات الحرارة:

درجات الحرارة الأيام المقبلة
درجة الحرارة الأربعاء

القاهرة: العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح: العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج: العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا: العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان: العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

درجة الحرارة الخميس
القاهرة: العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح: العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج: العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا: العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان: العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

درجة الحرارة الجمعة
القاهرة: العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح: العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج: العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا: العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان: العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

المصدر: الوطن

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