7 أنواع شخصيات لازم تقابلهم فى أى مكان شغل... أنت مين فيهم؟



شخصيات لازم تقابلهم فى أى مكان شغل شخصيات لازم تقابلهم فى أى مكان شغل

نقابل أنواع كثيرة من الشخصيات والتي قد تتفق طباعنا معهم وتنشأ بيننا وبينهم علاقة صداقة أو لا نتفق معهم ولا تتطور علاقتنا بهم للصداقة، وفى بيئة العمل، توجد بعض أنواع الشخصيات التى دائمًا ما نجدها في أماكن العمل ونقابلها هناك، بل ربما تكون أنت نفسك واحد منها.



شخصيات لازم تقابلهم في مكان شغلك



"أبو العريف"

يوجد في كل بيئة عمل، شخص يدعى إنه يفهم كل شيء ودائمًا ما يحاول أن يفرض رأيه ونظرياته على زملائه، خاصة في أوقات الاجتماع، ولا يسمح لأحد أن يعترضه أو يحاول أن يصحح له مفاهميه الخاطئة، لأنه مقتنع تمامًا بأفكاره، ودائمًا ما يدافع عنها حتى وإن كان يعلم إنها خاطئة، حتى لا يظهر بأنه جاهل أمام الآخرين.



"الأكيل"

يوجد في كل مكان عمل موظف يتبرع بجمع قائمة الطعام من زملائه، ويعرف عنه إحاطته بأسماء وأرقام المطاعم المختلفة، وأسعار الأطعمة، لذلك يلجأ إليه كل زملائه ليجمع لهم قائمة الطعام ويتواصل مع المطعم ويجمع أيضاً منهم النقود ثمن الوجبات الغذائية التي طلبها.

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"عم ضياء"يوجد في مكان عمل، شخص يلقب بملك الدراما، ويتميز بأنه شخص عاطفى يتأثر من أقل الكلمات التي يسمعها والمواقف التي يتعرض لها، كما يرى إنه لا يوجد أمل في تجديد أو إصلاح أي شيء، لذلك يكون دائماً عبوس الوجه، سلبى، لذلك يتجنبه الكثير من زملائه.الفرفوش الرايقوعكس الموظف المتشائم، يوجد شخص يعرف عنه حبه للمرح والضحك، دائمًا ما يلقى الإفيهات الكوميدية أثناء العمل، ويتسم ببشاشة الوجه، كما يعتبر شخصية اجتماعية محبة لزملائه، لذلك فهو محبوب من الجميع."الفاشونيستا"يوجد في مكان العمل، موظفة تفهم في تناسق الألوان وعلى علم بكل ماهو جديد في عالم الموضة والأزياء، لذلك يلجأ إليها الكثير من الموظفات لمعرفة رأيها في ملابسهن وتصفيفات شعرهن، ومكياجهن، اليوم، أو هي تنتقد بعضهن أو توجه نصائح لأحدهن سواء للحصول على إطلالة مناسبة أثناء العمل ."مسئولة الجمعية"تتطوع إحدى الموظفات في أماكن العمل، وتقترح تكوين جمعيات مختلفة مع زملائها، لمساعدتهم على المعيشة وكذلك لتساعد نفسها أيضاً، وتأتى شهرياً لجمع الأموال من زملائها المشتركين معها في الجمعية، وتعطى النقود للمستحق هذا الشهر.العصفورةيتصف هذا الموظف الملقب بين زملائه بـ" العصفورة"، بإدعائه البراءة ومساعدة الأخرين، والإهتمام والإنصات لمشاكلهم الشخصية والمتعلقة بالعمل، لمعرفتها وإرسالها إلى رؤسائه، حتى يتقرب منهم ويصل للمناصب التي يحلم بها.