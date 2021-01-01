6 أنواع شنط احرصى على اقتنائها لزيادة أناقتك.. الحقيبة الجلد لا غنى عنها

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يقولون إن النساء يحملن العالم معهن في حقائب اليد، بدءًا من دبابيس الشعر ووصولاً إلى بطاقات العمل، تحتاج النساء إلى الكثير من الأشياء في متناول أيديها لتقضى اليوم بسلاسة، وبالتالي يصبح اختيار حقيبة اليد المثالية أمرًا مهمًا للغاية، كما أنه يرفع من أسلوبك ويضيف الجاذبية إلى مظهرك اليومي.



يجب أن يكون لكل امرأة حقيبة يد تناسب شخصيتها وتضيف جاذبية إلى أسلوبها، فحقائب اليد مثل أفضل الأصدقاء، فهي تحمل أسرارك ودائمًا ما تلبي احتياجاتك، وفى التقرير التالى يوضح موقع "pink villa"، 6 أنواع من حقائب اليد يجب أن تحرصى على اقتنائها في دولاب الخاص:



الحقيبة المستديرة

هذه الحقيبة المستديرة المطبوعة الأزهار هي خيار عصري للخروج في أي يوم، ويمكنك تنسيقها مع أزيائك الخاصة بالخروجات والحفلات لإضفاء أجواء غير رسمية مرحة بتصميمها الأنيق.

الحقيبة الجلدبلمسة احترافية، هذه الحقيبة الجلدية الرسمية هي الاختيار الصحيح الذي يتناسب مع مظهرك اليومي في المكتب، كما أنها تحتوى على مساحة أكبر لاستيعاب هاتفك المحمول، وآي باد، والمحفظة، والنظارات الشمسية، وغيرها من الضروريات.حقيبة يد بألوان الباستيلهذه الحقيبة ذات التصميم المعاصر بألوان الباستيل قد تكون مميزة لأزياء الفورمال أو السيمى فورمال، وتحتوي هذه الحقيبة على ثلاث حجرات فسيحة مختلفة لفرز فوضى حقيبة يدك وأيضًا جيوب بسحاب خلفي للضروريات الأخرى.حقيبة يد بأحزمة ملونةمع الحلقات المعدنية، وإبزيم الإغلاق الأنيق، هذه الحقيبة ذات اللون الأصفر الجميل مزخرفة وعملية، إنه اختيار مثير للألوان لإضافة لون متباين ​​لمظهرك المحايد أو الرتيب.حقيبة من الفرو الصناعيمع السلسلة ذهبية والفراء صناعي ناعم، هذه حقيبة رائعة لمظهر أنيق والتي عادة ما تكون رائعة لموسم الشتاء، ويمكنك تصميمها كحقيبة مسائية كروس لتهز أسلوبك الأنيق.حقيبة السهراتيعد هذا الأستايل من الحقائب للحفلات اللامعة أمرًا ضروريًا لجميع مناسبات الزفاف لإضفاء الإثارة على مظهرك الكبير وأيضًا لحمل أغراضك الضرورية مثل الهاتف أو المفاتيح، ويأتي مع حبال قابلة للفصل وجسم ذهبي لامع.







