تفتيح البشرة
بـ 3 طرق طبيعية يمكنك تفتيح البشرة لدرجات بـ 3 طرق طبيعية يمكن تجربتها للحصول على بشرة أكثر تضارة وأفتح لدرجات إليك المكونات وطريقة تطبيقها يقدمها موقع stylecraze
1. الليمون
فيتامين ج هو أحد المكونات الرئيسية الليمون قد يساعد في التخلص من أي بقع أو عيوب على وجهك ورقبتك.
سوف تحتاجين :
ليمون ناضج
وسادة قطنية
ما عليك القيام به
اعصري الليمون الناضج في وعاء وباستخدام قطعة قطن ، ضعي عصير الليمون على وجهك ورقبتك واتركيه على وجهك لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل غسله.
كم مرة يجب أن تطبق القناع
يمكنك تطبيق القناع مرتين في الأسبوع ويجب الأنتباه إلى أن عصير الليمون يمكن أن يسبب تهيجًا أيضًا ، ضعى واقيًا من الشمس قبل الخروج لأن عصير الليمون يمكن أن يجعل البشرة حساسة للضوء.
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2. العسل
يحتوي العسل على أحماض ألفا هيدروكسي ومركبات أخرى نشطة بيولوجيًا تساعد في تقليل آثار التصبغ المفرط على بشرتك ، وبالتالي تقليل ظهور البقع الداكنة
سوف تحتاجين
1 ملعقة صغيرة عسل
1 ليمون ناضج
ما عليك القيام به
ضعي عصير الليمون الناضج في وعاء و أضيفي العسل واخلطيهم جيدًا وباستخدام فرشاة ، ضعه على وجهك ورقبتك ويغسل بالماء العادي.
كم مرة يجب أن تطبق القناع
كرر هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
يمكن أن يسبب عصير الليمون إحساسًا حارقًا على جلدك.
3. الصبار
يحتوي الصبار على الألوين ، وهو مركب حيوي يساعد ذلك في تفتيح لون بشرتك وإضفاء إشراق طبيعي عليها.
سوف تحتاجين
1 ملعقة كبيرة من جل الصبار الطازج
1 ملعقة صغيرة سكر بني
ما عليك القيام به
استخرج الجل من أوراق الصبار زيضاف السكر البني إلى الجل ويخلط جيدا ويمكنك تطبيالقناعق هذا على وجهك ورقبتك.
اشطف وجهك جيدًا بالماء.
كم مرة يجب أن تطبق القناع
مرتين في الأسبوع.
4. الزبادي
يشيع استخدام الزبادي كعلاج للتخلص من التصبغ المفرط فهو غني بمركب نشط بيولوجيًا يمكنه تقليل البقع الداكنة وعلامات التصبغ الأخرى بشكل فعال
سوف تحتاجين
1/2 كوب زبادي طازج
1-2 ملاعق صغيرة من العسل
ما عليك القيام به
أضف العسل إلى نصف كوب من الزبادي وضع القناع على الوجه والرقبة ويجب تركه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه جيدًا بالماء.
كم مرة يجب أن تطبق القناع
افعل ذلك مرتين على الأقل في الأسبوع لترى تغييرًا واضحًا.
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