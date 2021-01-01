

تفتيح البشرة تفتيح البشرة



بـ 3 طرق طبيعية يمكنك تفتيح البشرة لدرجات بـ 3 طرق طبيعية يمكن تجربتها للحصول على بشرة أكثر تضارة وأفتح لدرجات إليك المكونات وطريقة تطبيقها يقدمها موقع stylecraze



1. الليمون



فيتامين ج هو أحد المكونات الرئيسية الليمون قد يساعد في التخلص من أي بقع أو عيوب على وجهك ورقبتك.

قد يعجبك أيضا...

سوف تحتاجين :ليمون ناضجوسادة قطنيةما عليك القيام بهاعصري الليمون الناضج في وعاء وباستخدام قطعة قطن ، ضعي عصير الليمون على وجهك ورقبتك واتركيه على وجهك لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل غسله.كم مرة يجب أن تطبق القناعيمكنك تطبيق القناع مرتين في الأسبوع ويجب الأنتباه إلى أن عصير الليمون يمكن أن يسبب تهيجًا أيضًا ، ضعى واقيًا من الشمس قبل الخروج لأن عصير الليمون يمكن أن يجعل البشرة حساسة للضوء.دينا أبو السعود: كريم بينكي يوحد لون البشرةخبيرة تجميل: كريم بينكي يزيد من نضارة البشرة2. العسليحتوي العسل على أحماض ألفا هيدروكسي ومركبات أخرى نشطة بيولوجيًا تساعد في تقليل آثار التصبغ المفرط على بشرتك ، وبالتالي تقليل ظهور البقع الداكنةسوف تحتاجين1 ملعقة صغيرة عسل1 ليمون ناضجما عليك القيام بهضعي عصير الليمون الناضج في وعاء و أضيفي العسل واخلطيهم جيدًا وباستخدام فرشاة ، ضعه على وجهك ورقبتك ويغسل بالماء العادي.كم مرة يجب أن تطبق القناعكرر هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.يمكن أن يسبب عصير الليمون إحساسًا حارقًا على جلدك.3. الصباريحتوي الصبار على الألوين ، وهو مركب حيوي يساعد ذلك في تفتيح لون بشرتك وإضفاء إشراق طبيعي عليها.سوف تحتاجين1 ملعقة كبيرة من جل الصبار الطازج1 ملعقة صغيرة سكر بنيما عليك القيام بهاستخرج الجل من أوراق الصبار زيضاف السكر البني إلى الجل ويخلط جيدا ويمكنك تطبيالقناعق هذا على وجهك ورقبتك.اشطف وجهك جيدًا بالماء.كم مرة يجب أن تطبق القناعمرتين في الأسبوع.4. الزبادييشيع استخدام الزبادي كعلاج للتخلص من التصبغ المفرط فهو غني بمركب نشط بيولوجيًا يمكنه تقليل البقع الداكنة وعلامات التصبغ الأخرى بشكل فعالسوف تحتاجين1/2 كوب زبادي طازج1-2 ملاعق صغيرة من العسلما عليك القيام بهأضف العسل إلى نصف كوب من الزبادي وضع القناع على الوجه والرقبة ويجب تركه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه جيدًا بالماء.كم مرة يجب أن تطبق القناعافعل ذلك مرتين على الأقل في الأسبوع لترى تغييرًا واضحًا.