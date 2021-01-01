فى واقعة اختطاف الطفل زياد..أمن الغربية يكشف دوافع الجريمة



اختطاف الطفل زياد اختطاف الطفل زياد

أفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية، أنه تم رصد خلافات سابقة بين مختطفي الطفل زياد وأسرة الطفل، بسبب نشوب مشاجرة بين عم الطفل وأقارب مرتكبي واقعة الخطف منذ أكثر من عام، وتم على إثر نشوب هذه المشاجرة إلقاء القبض على إثنين وتم حبسهما لمدة 5 سنوات.







ونظرا لوفاة أحد الجناة أثناء قضاء مدة عقوبته، تم التربص بأسرة الطفل زياد وإختطافه بعد مراقبة الأسرة ومعرفة موعد قيام والد الطفل بفتح محله الواقع على الطريق الدائري وإرتكاب واقعة الجريمة.

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واعترف المتهمون بواقعة الخطف وطلبوا فدية من والد الطفل لتسليمه، بعد إستئجار مخزن مهجور في منطقة زراعية نائية من أجل حبس الطفل به، حتى نجحت قوات الشرطة بتحرير الطفل والقبض على الجناة.كانت قد أعلنت وزارة الداخلية الكشف عن تفاصيل و ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بقيام عدد ( 3 ) أشخاص يستقلون سيارة ملاكى بإختطاف أحد الأطفال حال تواجده رفقة والدته أمام منزله بمنطقة أبو دراع دائرة قسم شرطة ثان المحلة.على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام ) ومشاركة قطاعات الوزارة المعنية .وأسفرت جهوده من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وجمع المعلومات وفحص خط سير المتهمين وتحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة وفحص ومناقشة شهود الواقعة، عن تحديد السيارة المستخدمة فـى إرتكاب الحادث وتبين أنها مبلغ بسرقتها بدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ فـى توقيت سابق لواقعة خطف الطفل ، حيث قام الجناه بالتخطيط لسرقتها وإستخدامها فـى إرتكاب الحادث ثم التخلى عنها وإضرام النيران بها بعد الحادث فى محاولة لعدم ملاحقتهم وضبطهم .وتم تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل فـى أحد المنازل بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لمدينة المحلة وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة مأموريات متزامنة وأمكن ضبط أفراد التشكيل العصابى وبحوزتهم ( 2 بندقية آلية) مع المحافظة على سلامة الطفل وتحريره سالماً .. بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بكون والد الطفل تاجر مواد غذائية معتقداً أنه صاحب ثروة ، مما دعاه للإتفاق مع الأخرين على إرتكاب واقعة خطف الطفل وإبتزاز والده للحصول على مبالغ مالية..تم إتخاذ الإجراءات القانونية .