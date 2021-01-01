المحامي وسام إسماعيل يوضح عقوبة خاطفي طفل المحلة

قال المحامي، وسام اسماعيل، أنني أتوجه بالشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بقضية اختطاف زياد ، على الرغم من المشاغل الداخلية والخارجية، وقيامه بإرسال هدية للطفل زياد.
وأضاف إسماعيل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أن ما تم من تحرير الطفل زياد، أثلج صدور المصريين، ويعكس التحرك السريع للنائب العام والأجهزة الأمنية.
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