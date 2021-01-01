باكستان.. مقتل 11 من عناصر داعش في اشتباكات مع الجيش

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مقتل 11 من عناصر داعش

أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية، اليوم اثلاثاء، مقتل 11 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي في اشتباكات مع وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للجيش الباكستاني في إقليم بلوشستان.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قالت الشرطة الباكستانية إن "وحدات مكافحة الإرهاب نفذت مداهمة في منطقة ماستونج بناء على معلومات استخباراتية، حيث قتل مقاتلو داعش مؤخرا ضابطي شرطة".

وأشارت إلى أنه "تمت مصادرة أحزمة ناسفة وقنابل يدوية وبنادق في وكر داعش".

المصدر: روسيا اليوم

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