أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية، اليوم اثلاثاء، مقتل 11 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي في اشتباكات مع وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للجيش الباكستاني في إقليم بلوشستان.
ووفقا لقناة روسيا اليوم، قالت الشرطة الباكستانية إن "وحدات مكافحة الإرهاب نفذت مداهمة في منطقة ماستونج بناء على معلومات استخباراتية، حيث قتل مقاتلو داعش مؤخرا ضابطي شرطة".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على باكستان.. مقتل 11 من عناصر داعش في اشتباكات مع الجيش
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق