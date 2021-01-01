لعلاج مشاكل البشرة الدهنية .. إليك ماسك الشوفان والأفوكادو



لعلاج مشاكل البشرة الدهنية لعلاج مشاكل البشرة الدهنية

يعد ماسك الشوفان والأفوكادو من أكثر الوصفات الطبيعية الفعالة في علاج مشاكل البشرة الدهنية والحفاظ على شبابها ونضارتها.







يعد ماسك الشوفان والأفوكادو غني بخصائص مضادات الأكسدة ويساعد على تقليل التشققات وتحسين مرونة الجلد، ويحافظ على دهون البشرة ولكن بشكل صحي.

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نقدم لكم طريقة عمل ماسك الشوفان والأفوكادو وذلك وفقا لما جاء في موقع “boldsky ”.ماسك البنجر لترطيب وعلاج البشرة الجافةوداعاً لمشاكل البشرة الدهنية .. إليك الحلمكونات ماسك الشوفان والأفوكادوكوب أفوكادو ناضجماء½ كوب شوفانطريقة عمل ماسك الشوفان والأفوكادوانقعي نصف كوب الشوفان في ماء ويهرس مع الأفوكادو وبعد 5 دقائق ضعي الشوفان المنقوع للأفوكادو المهروس واخلطيهم جيدًا.ضعي ماسك الشوفان والأفوكادو على البشرة الدهنية لمدة 10-15 دقيقة واغسليه بالماء البارد .يمكن أن يستخدم ماسك الشوفان والأفوكادو مرة واحدة في الأسبوع لتغذية البشرة الدهنية.