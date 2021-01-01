وصفات مختلفة.. طريقة تحضير كفتة الدجاج على الفحم

كفتة الدجاج على الفحم
تعتبر طريقة تحضير كفتة الدجاج على الفحم من أشهى الوصفات التي نسعى لإعدادها في المنزل، وتجنب شرائها من الحاتي لضمان جودة كفتة الدجاج المقدمة لضمان عدم وجود العظام والجلد، وتسعى اشهر الشيفات حول العالم لتقديم طريقة تحضير كفتة الدجاج على الفحم بأكثر من وصفة مميزة وشهية، وفيما يلي سنقوم بتقديم أبرز هذه الوصفات.
طريقة عمل كفتة الدجاج على الفحم
مقادير طريقة عمل كفتة الدجاج على الفحم :
½ كيلو (500 جم) دجاج مفروم
½ كوب (100 جم) برغل ناعم منقوع
بصلة متوسطة مفرومة ناعم
2 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة (30 مل) زيت زيتون
¼ كوب (50 جم) بقدونس طازج مفروم
ملعقة صغيرة (5 جم) سماق
½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بابريكا
رشة جوزة الطيب
ملح وفلفل أسود
طريقة عمل كفتة الدجاج على الفحم :
1- يتم تسخين الفرن عند درجة حرارة 180.
2- يصفى البرغل من الماء، ثم يوضع في كيس ويتم طحنه بالنشابة.
3- في وعاء كبير، يوضع الدجاج والبرغل وباقي المقادير، ويقلب جيدًا، ثم يغلف الوعاء بكيس.
4- يوضع الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة، ثم نخرجه لتشكيل اللحم على شكل أصابع.
5- ثم يتم رصها في صينية مدهونة بالزيت، ثم تغطى بورق فويل.
6- توضع صينية كفتة الدجاج على الفحم في الفرن لمدة 35 دقيقة، ثم يزال الفويل، وتوضع في الفرن لمدة 10 – 15 دقيقة.
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على الفحم
مقادير طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على الفحم :
كيلوجرام صدر دجاج مفروم
ملعقة كبيرة ثوم مهروس
ملعقتان كبيرتان نشاء
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملعقة صغيرة ثوم بودرة
ملعقة صغيرة بصل بودرة
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على الفحم :
1- في وعاء، توضع الفراخ المفرومة، الثوم، النشاء والبهارات.
2- يتم عجن المكونات جيدا حتى تتجانس.
3-ندخل الفراخ مدة نصف ساعة الى الثلاجة.
4- نقوم بتشكيل كفتة الفراخ في أسياخ خشبية على شكل أصابع.
5- توضع شواية ويتم شواء كفتة الفراخ المشوية على الفحم مع تقليبها من الجهتين حتى تنضج، وكن عليكم بالحرص من اعتماد المدة الصحيحة لشوي الدجاج واللحم .
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية للشيف نجلاء
مقادير طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية للشيف نجلاء :
نصف كيلو دجاج فيليه مفروم
فلفل رومى أحمر
بصل مفروم
بقدونس مفروم نصف كوب
بقسماط
بيضة
بهارات دجاج
ملح
فلفل أسود
زيت
فحم
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية للشيف نجلاء :
1- يخلط الفلفل الرومي مع البصل فى الكبة، ثم يضاف البقسماط والبيضة والدجاج المفروم والبقدونس .
2- يضاف البهارات والملح والفلفل الأسود، ويقلب الخليط .
3- يشكل الخليط أصابع حول أعواد خشبية مبللة بالماء، و تدهن أصابع الكفتة بالزيت .
4- ترص كفتة الفراخ المشوية فى صينية، وتوضع فى الفرن حتى النضج .
5- تشعل فحمة مع إضافة زيت، وتوضع مع الكفتة مع تغطيتها بورق ألومنيوم .
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية فاطمة ابو حاتي
مقادير طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية فاطمة ابو حاتي :
2 كيلو صدور واوراك مفرومين
2 م ك برغل مغسول ومصفى
بصلة مقطعة صغير
4 م ك شوفان مطحون
ملح
فلفل
م ص بيكينج بودر
رشة بهارات من (زعتر /بابريكا / ثوم بودر /حبهان بودر / بارات سبعة )
رشة سكر
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية فاطمة ابو حاتي :
1- داخل بوله نضيف الفراخ المفرومة مع البرغل مغسول ومصفي وغير منقوع والتوابل والبيكنج بودر والبصل، ثم نعجن المكونات كلها جيدا مع بعضها البعض ونقوم بتغطيتها وندخلها الثلاجة حتى ترتاح .
2- نحضر سيخ مدهون زيت وصنية مدهونة زيت ونقوم بتشكيل ورص كل كمية الكفتة على الصنية إلى ان تنتهي تمام من الكمية، ثم نغطيها بورق فويل، وندخلها فرن على درجة حرارة 200 .
3- عندما تغلي نقوم برفع كفتة الفراخ المشوية على الشبكة، حتى تنضج تماما ونقوم بإزالة الغطاء ، ونتركها تأخد لون، ثم تقدم مع الخضار السوتية .
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