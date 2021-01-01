تعرف على رد فعل «جنش» بعد أنباء رحيله عن الزمالك



جنش جنش

كشف مصدر مقرب من محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رد فعله بعد تردد أنباء خلال الأيام الماضية برحيله عن القلعة البيضاء.







يأتي هذا بعد الأزمة التي نشبت بينه وبين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، حيث نشبت الأزمة بسبب اعتراض حارس القلعه البيضاء على استبعاده من التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا ببطولة الدوري العام لحساب زميله محمد أبوجبل.

قد يعجبك أيضا...

وقال المصدر أن جنش معروف بهدوئه مشيراً إلى أن رد فعل اللاعب بعد هذه الأنباء كان هادئاً للغاية.وأكد المصدر أن اللاعب تحدث مع المقربين منه وأكد أنه مستمر في الزمالك بشكل طبيعي إذا كان الأمر مرتبط بقراره أما إذا كان مرتبط بقرار الإدارة وترى أن الأفضل هو رحيله فهو لا يمانع أيضاً.واضاف المصدر أن جنش عند توقيعه على عقود التجديد في شهر يناير الماضي لمدة سنتين مع الزمالك، وقع على بياض ولم يحصل على مقدم تعاقده لمدة 6 أشهر بسبب الأزمة المالية التي مر بها نادي الزمالك في هذا التوقيت.وعن الشرط الجزائي الموجود في تعاقد اللاعب الجديد مع القلعه البيضاء ، قال المصدر أن الشرط الجزائي بقيمة 2 مليون جنيه ويتم تفعيله بداية من الموسم الثاني للتجديد، وليس الموسم المقبل.وأختتم المصدر تصريحاته مؤكدا أن موقف جنش متوقف على الجلسة التي كان من المقرر عقدها أول من أمس قبل أن يتم تأجيلها.وأشار إلى أن الوحيد الذي يتواصل مع جنش من إدارة الزمالك هو حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادي الأبيض، أما حسين لبيب رئيس اللجنة فيقوم بالتواصل مع وكيل جنش فقط أحمد يحيى