أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الخميس المقبل وحتى السبت الموافق 4 سبتمبر القادم، تشهد البلاد فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة على عدة مناطق مختلفة، يصاحب ذلك طقس مائل للحرارة على كافة الأنحاء.
أوضحت الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار الخفيفة ستكون على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد، فقط، في حين تنعدم فرص سقوط الأمطار على باقي أنحاء الجمهورية.
وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإنه يظل نشاط الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
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التعليقات على الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع
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