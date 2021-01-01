الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

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صورة الخبر: هيئة الأرصاد الجوية
هيئة الأرصاد الجوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الخميس المقبل وحتى السبت الموافق 4 سبتمبر القادم، تشهد البلاد فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة على عدة مناطق مختلفة، يصاحب ذلك طقس مائل للحرارة على كافة الأنحاء.

أوضحت الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار الخفيفة ستكون على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد، فقط، في حين تنعدم فرص سقوط الأمطار على باقي أنحاء الجمهورية.

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإنه يظل نشاط الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

سحب منخفضة ورياح
وتظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا، فيما يبقى نشاط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، ليسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس خلال تلك الفترة، حيث تصل سرعة الرياح إلى 70 كم/ س، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 3 لـ 4 أمتار .

درجات الحرارة
وتتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة، حسب ما أعلنته هيئة الارصاد الجوية، كالتالي:

القاهرة الكبرى ما بين 36 لـ 38 درجة.
السواحل الشمالية 30 لـ 33 درجة .
جنوب سيناء 37 لـ 39 درجة.
شمال الصعيد 37 لـ 36 درجة.
جنوب الصعيد 42 لـ 45 درجة.

المصدر: elbalad

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