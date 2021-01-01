أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

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صورة الخبر: سد النهضة
سد النهضة

علق الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على ملف سد النهضة، بالقول إن منسوب نهر النيل لا يعبر عن إيراد مصر من المياه لأن المتحكم في كمية المياه التي تمر من بحيرة ناصر هو السد العالي .

وأضاف عباس شراقي في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن "المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" الجانب الأثيوبي يرغب في إحداث التفرقة بين مصر والسودان بعد التقارب الشديد في وجهات النظر المصرية والسودانية ".

وتابع عباس شراقي:" الملء الثاني لـ سد النهضة توقف يوم 19 يوليو الماضي لأن المياه عبرت من أعلى جسم سد النهضة ".

وأكمل عباس شراقي :" الجانب الإثيوبي فشل في الملء الثاني لسد النهضة بسبب عدم اكتمال الإنشاءات الهندسية لجسم السد".

وأضاف عباس شراقي: هناك تخبط شديد في بناء سد النهضة وكان من المفترض أن ينتهي البناء في 2017، وتشغيل 2 توربينة وتوليد الكهرباء في 2014 ولكن لم يحدث شيء إلى الآن رغم تخزين 5 مليار متر مكعب العام الماضي وتخزين 3 مليار في الملء الثاني ".

وتابع عباس شراقي:" هناك حوالي 10 مليار متر مكعب خلف سد النهضة ولم يتم تركيب التوربينات حتى الآن في سد النهضة".

المصدر: elbalad

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