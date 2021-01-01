علق الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على ملف سد النهضة، بالقول إن منسوب نهر النيل لا يعبر عن إيراد مصر من المياه لأن المتحكم في كمية المياه التي تمر من بحيرة ناصر هو السد العالي .
وأضاف عباس شراقي في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن "المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" الجانب الأثيوبي يرغب في إحداث التفرقة بين مصر والسودان بعد التقارب الشديد في وجهات النظر المصرية والسودانية ".
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التعليقات على أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة
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