طالبان تستولي على أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية بـ 85 مليار دولار.. شاهد



طالبان تستولي على أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية طالبان تستولي على أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن استيلاء حركة طالبان في أفغانستان على آلاف المعدات والمدرعات والمركبات العسكرية الأمريكية وذلك بعد رحيل الأمريكان.







وأوضح التقرير أن حركة طالبان استولت على طائرات مروحية وأسلحة ورشاشات ومعدات أمريكية متطورة، تصل قيمتها لـ 85 مليار دولار وفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين.

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وقال جيم بانكس عوض بالكونجرس الأمريكي، إن حركة طالبان تسيطر على أكثر من 85 مليار دولار من المعدات العسكرية الامريكية ، وتشمل 75 ألف مركبة و200 مروحية و600 ألف قطعة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة.ولفت التقرير إلى أن الجيش الاميركي اعلن انه ترك طائرات ومعدات قبل انسحابه من مطار كابول، ومعظم الطائرات التي تركها كانت خارج الخدمة .وأضاف التقرير أن مسؤولين أمريكيين أكدوا خطورة ما تملكه طالبان بعد انسحاب القوات الامريكية في ظل عدم تواجد خطة لاستعادة المعدات المتروكة في أفغانستان.