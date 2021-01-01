شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي .. وموقف المعارين



الإعلامي أحمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير رحيل ثنائي الأهلي جونيور أجايي ووالتر بواليا عن الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير:" :" بالنسبة للراحلين، الأهلي وافق على رحيل بواليا إلى الدوري التركي “ على سبيل الإعارة”، أيضا جونيور أجايي رحل بشكل مؤكد، والأهلي يتفاوض معه حاليا لتسوية الأمور المادية".



موقف المعارين في الأهلي

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تابع شوبير:" أما بالنسبة للمعارين، أحمد عبد القادر راجع الأهلي، واللاعب قال أنه يتشرف بالعودة إلى الأهلي، إذا كانت أمامه فرصة للمشاركة مع الفريق، لكن إذا كان سيجلس على الدكة، فمن الأفضل أن يستمر مع سموحة، خاصة وأن عقده إعارته مع سموحة لمدة موسمين".أشار شوبير:" المهندس فرج عامر رئيس سموحة، قال أن أحمد عبد القادر ضمن صفقة انتقال حسام حسن إلى الأهلي، أحيانا يحدث كلام كثير في الصفقات، لكن لو الأهلي يريد أحمد عبد القادر، سيعود اللاعب".أضاف شوبير:"عمار حمدي موقفه مثل موقف أحمد عبد القادر، اللاعب يدرس بعض العروض، وأخبر إدارة النادي الأهلي، أنه إذ لم يعود للمشاركة أساسيا، فمن الأفضل أن يستمر خارج النادي في الوقت الحالي".واصل:" أيضا محمد عبد المنعم أعلن عودته للنادي الأهلي، لكن لم يتحدد مصيره بعد، فايلر كان مقتنع جدا باللاعب".استطرد شوبير:" الأهلي استقر على مد إعارة العربي بدر إلى الجونة، وأيضا محمد شكري المعار إلى سموحة، تم الاتفاق على تمديد إعارته".أوضح" شادي رضوان ومحمد بكري سيتم إعارة الثنائي إلى نادٍ آخر، بعد انتهاء موسمهما مع البنك الأهلي".