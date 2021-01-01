ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اليوم الثلاثاء، مستوطنًا إسرائيليًا من مدينة عسقلان يبلغ من العمر 23 عامًا، بسبب منشور له على موقع "فيسبوك" هدد من خلاله بقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت.
وقالت الصحيفة: إن محققي الشرطة حددوا مكان المشتبه به في منزله، واعتقلوه للتحقيق معه، وسوف يمثل أمام المحكمة مع طلب تمديد اعتقاله.
أفاد تقرير صادر عن وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، إن ارتفاعًا طرأ السنة الماضية على حجم الملوثات المسرطنة في البلاد بنسبة 14% قياسًا بالأعوام السابقة.
وأضاف التقرير، أن السبب الرئيسي لارتفاع حجم الملوثات يعود إلى انبعاثات مصانع الإسرائيلية ملوثة وعلى رأسها مصنع روتم امبارت في النقب ومحطتي توليد الكهرباء في الخضيرة وأشكلون ومصنع الاسمنت في نيشر ومصافي تكرير البترول في خليج حيفا.
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التعليقات على هدد بقتل رئيس حكومة إسرائيل.. تل أبيب تعتقل مستوطنا من عسقلان
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