

البحث عن طرقًا للسماح للمستخدمين بتداول الأسهم الفردية من باى بال البحث عن طرقًا للسماح للمستخدمين بتداول الأسهم الفردية من باى بال

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن شركة باي بال عملاق المدفوعات تستكشف طرقًا للسماح للمستخدمين بتداول الأسهم الفردية.



وأوضحت الشبكة الأمريكية أن خطوة PayPal تأتي وسط نهضة تجارة التجزئة، حيث دخل أكثر من 10 ملايين مستثمر فردي جديد إلى السوق في النصف الأول من هذا العام، وهو ما يطابق تقريبًا المستوى القياسي العام الماضي، وفقًا لتقديرات شركة JMP Securities.



وأدت مجموعة قيود البقاء في المنزل أثناء الوباء، وفحوصات التحفيز الحكومية والأحداث الفيروسية مثل صعود GameStop في يناير إلى زيادة الاهتمام بسوق الأسهم.

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وعلى صعيد آخر، أطلقت منصة "باي بال"، عملاق المدفوعات الأمريكي، خدمتها للعملات المشفرة في المملكة المتحدة.وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن "باي بال" ستسمح للعملاء البريطانيين بشراء العملات الرقمية والاحتفاظ بها وبيعها، بدءًا من الأسبوع الجاري.وقال خوسيه فرنانديز دا بونتي المدير العام لشركة باي بال لقطاع العملات الرقمية:"لقد كان أداؤنا جيدًا حقًا في الولايات المتحدة، نتوقع أن نحقق أداءً جيدًا في المملكة المتحدة أيضًا".وتعد تلك الخطوة أول توسع دولي لمنتج العملات المشفرة من باي بال PayPal منذ إطلاقه في الولايات المتحدة العام الماضي، وكما تعد المنصة هي واحدة من العديد من الشركات التي تقفز إلى عالم العملات المشفرة غير المنظم في الغالب.وفي وقت سابق، استحوذت شركة "باي بال" الأمريكية، رائدة خدمات المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت، على شركة هوني ساينس كوربوريشن المطورة، للإضافة البرمجية "هوني" المستخدمة للبحث عن الصفقات التجارية على متصفح الويب الشهير "كروم"، في صفقة قاربت قيمتها على 4 مليارات دولار أمريكي.وتمنح "هوني" عبر إضافة متصفح "كروم" للمستخدمين أكواد بطاقات خصم لمنتجات أكثر من 30 ألف متجر إلكتروني عبر الإنترنت، إلى جانب تعقب أسعار المنتجات وإبلاغ المستخدم عند انخفاضها إلى ما دون رقم معين، فضلا عن برنامج المكافأت "هوني جولد".