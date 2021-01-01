

«إنستجرام» الزام المستخدمين بالكشف عن تاريخ ميلادهم «إنستجرام» الزام المستخدمين بالكشف عن تاريخ ميلادهم

أعلن تطبيق إنستجرام تحديث جديد يشترط من جميع المستخدمين من الآن فصاعدًا مشاركة تواريخ ميلادهم مع الشركة؛ تمهيدًا لميزات أمان جديدة تستهدف المستخدمين الأصغر سنًا.



ووفقًا لما جاء في منشور من موقع التواصل الاجتماعي المملوك لفيسبوك، إذا لم يكن المستخدم قد أبلغ بالفعل بعيد ميلاده، فسيبدأ إنستغرام في المطالبة بهذه المعلومات عند فتح التطبيق. وسيتلقى المستخدم عددًا قليلاً من إخطارات التذكير، لكن إذا لم يقدم تاريخ الميلاد حتى وقت معين، فلن يتمكن من استخدام التطبيق.



ويخطط إنستجرام لاستخدام معلومات تاريخ الميلاد لتقييد خيارات استهداف المُعلنِين للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بالإضافة إلى طلب تأكيد العمر قبل عرض المنشورات التي قد تكون حساسة أو رسومية.

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وتقول المنصة، التي بدأت في السؤال عن تواريخ الميلاد لأول مرة في عام 2019، إنها تدرك أن المستخدمين قد يحاولون تزوير المعلومات.وأكد إنستجرام في المنشور: "نحن نطور أنظمة جديدة لمعالجة هذا الأمر. ونستخدم الذكاء الاصطناعي لتقدير الأعمار. وفي المستقبل، إذا أخبرنا شخص ما أنه فوق سن معينة، وأخبرتنا تقنيتنا بخلاف ذلك، فسنعرض له قائمة من الخيارات للتحقق من عمره".وعلى صعيد آخر، أعلنت منصة "إنستجرام"، عن خواص جديدة لحماية مستخدميها من المحتوى المسيء.وذكر موقع (ذا فيرج) التقني أن من بين هذه الخواص خاصية تدعى "ليميتس" التي تمكن المستخدمين من منع الأشخاص غير المتابعين لهم أو الذين يتابعونهم منذ وقت قصير، من التعليق على منشوراتهم أو إرسال رسائل مباشرة لهم.وأضاف الموقع أن المنصة طورت كذلك خاصية "الكلمات المخفية" التي أطلقتها في أبريل الماضي، والتي تمكن المستخدمين من تنقية طلبات الرسائل الخاصة تلقائيا من الكلمات والعبارات والرموز التعبيرية المسيئة ونقلها إلى مجلد مخفي، مضيفا أن الميزة الآن تحتوي على قائمة أوسع من الكلمات والرموز التعبيرية وعلامات التصنيف التي يُحتمل أن تكون مسيئة.وأعربت منصة "إنستجرام"- وفق بيان أورده الموقع- عن أملها في أن تقدم هذه الخواص الجديدة حماية أكبر للمستخدمين من رؤية محتوى مسىء، مضيفة "نعلم أن هناك المزيد للقيام به، بما في ذلك تحسين نظامنا لتحديد وإزالة المحتوى المسىء بشكل أسرع، ومحاسبة من ينشره".