

سفينة طائرة تشبه "وحش قزوين" السوفيتي البنتاغون ينوي الحصول علىها سفينة طائرة تشبه "وحش قزوين" السوفيتي البنتاغون ينوي الحصول علىها

نشرت الوكالة الأمريكية للتقنيات العسكرية الواعدة طلبا بتصميم سفينة طائرة (أيكرانوبلان).



يعوّل البنتاغون بعد الحصول عليها ضمان سرعة تزويد قواعده وأساطيله البحرية الواقعة في نقاط استتناد نائية للمحيط العالمي.



يذكر أن كل المحاولات الأمريكية لبناء الإيكرانوبلان باءت إلى حد الآن بالفشل، في وقت الذي أحرز الاتحاد السوفيتي نجاحات في بناء بضعة نماذج منه، وكل نموذج بنسخة واحدة. ومن أكثرها شهرة أيكرانوبلان "لون" الذي أطلق عليه "وحش قزوين".

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ودار الحديث في طلب نشرته الوكالة الأمريكية عن سفينة طائرة سريعة تستفيد من ظاهرة انعكاس الهواء من سطح البحر. ويفترض أن تقلع السفينة من الماء وتهبط على سطح البحر وتحلق على ارتفاع معين يمنعها من مواجهة مشاكل متعلقة بتموج البحر.وأعاد موقع Popular Mechanics إلى الأذهان أن طائرة النقل العسكري C-17 Globemaster قادرة على نقل 141 طنا، لكنها بحاجة إلى مطار مجهز لإقلاعها.يذكر أن السفن الطائرة المنزلقة على سطح الماء فوق وسادة من الهواء المضغوط يمكن أن تقترب من أي شاطئ وتزيد سرعتها أضعافا عن سرعة سفن الإنزال.وعلى سبيل المثال فإن السفينة الطائرة السوفيتية "لون" كانت قادرة على نقل 100 طن من القوات والمعدات الحربية إلى مسافة 1080 ميلا بحريا بسرعة 500 كلم/ساعة. وتضمنت أسلحتها 6 صواريخ مضادة للسفن من طراز "موسكيت" و4 مدافع مضادة للجو.