الجيل الجديد من جيلي إمجراند 2022 ينطلق رسمياً

آخر الأخبارأخبار السيارات › الجيل الجديد من جيلي إمجراند 2022 ينطلق رسمياً

صورة الخبر: الجيل الجديد من جيلي إمجراند 2022 ينطلق رسمياً
الجيل الجديد من جيلي إمجراند 2022 ينطلق رسمياً

كشفت جيلي عن إمجراند 2022 الجيل الرابع الجديد كلياً للسيدان، والتي حافظت على سيادتها في قوائم مبيعات السيدان الصينية لتسعة أعوام متوالية بمبيعات إجمالية تعدت 3.25 مليون نسخة.

ويتميز الجيل الجديد بخارجية عصرية وداخلية أكثر تطوراً وراحة، مع ازدياد حجم السيارة قليلاً لتوفير مساحة أكثر رحابة لتحريك الأقدام في المقصورة، كما تحسن الأداء الديناميكي للسيارة بفض انخفاض مركز الجاذبية ومعامل السحب إلى 0.27 Cd فقط.

بالانتقال للداخلية نرى شاشة لمسية 10.25 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش، وتشمل مزايا السيارة مساعد صوتي بالذكاء الاصطناعي، وكاميرا رؤية محيطية شاملة، ودعم للتحديثات عبر الهواء.

وستنطلق إمجراند 2022 بمحرك 4 سلندر 1.5 لتر بقوة 114 حصان وعزم دوران 147 نيوتن متر، متصل بنواقل يدوية أو CVT مع نظام دفع رباعي، وسيبدأ السعر في الصين من 87,000 يوان – 50,500 ريال.

صورة الخبر: الجيل الجديد من جيلي إمجراند 2022 ينطلق رسمياً

صورة الخبر: الجيل الجديد من جيلي إمجراند 2022 ينطلق رسمياً

صورة الخبر: الجيل الجديد من جيلي إمجراند 2022 ينطلق رسمياً

صورة الخبر: الجيل الجديد من جيلي إمجراند 2022 ينطلق رسمياً

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الجيل الجديد من جيلي إمجراند 2022 ينطلق رسمياً

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
60194

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager