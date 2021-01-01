

تعرف على أسعار سيارات "بيجو" في مصر تعرف على أسعار سيارات "بيجو" في مصر

كشفت مؤخرًا شركة مانسكو للاستثمار، الوكيل الحصري لعلامة بيجو الفرنسية في مصر، عن 4 سيارات موديل 2022 تحمل علامة العلامة التجارية لبيجو في السوق المحلي.



وأعلن الوكيل المحلي عن أسعار السيارات الأربعة والتي وتختلف أنماطها ما بين سيدان فاخرة ورياضية متعددة الاستخدامات صغيرة ومتوسطة الحجم، فيما لم يكشف بعد عن موديل 2022 من السيارة 301 الأرخص في عائلة بيجو.



ويسلط التقرير التالي الضوء على أسعار والمواصفات الميكانيكية لطرازات بيجو موديل 2022 المتاحة حاليًا بمصر:

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بيجو 5008تقدم بيجو 5008 الجديدة فى مصر بمحرك تربو سعة 1.6 لتر، بقوة 165 حصان يمكن السيارة من الإنطلاق في غضون 9.2 ثانية من الثبات إلى سرعة 100 كم/س وحتى سرعة 206 كم/س، وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وتستهلك نحو 7 لتر لكل 100 كم في المتوسط من الوقود.زودت طراز بيجو 5008 الجديد بمجموعة من مواصفات الأمان القياسية تتمثل في وجود نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، برنامج تدعيم الفرامل، برنامج تنبيه السائق، برنامج التحكم الإلكتروني في توازن السيارة، قفل أوتوماتيك للأبواب مع التحرك.تبدأ أسعار بيجو 5008 التي تتوفر بـ 6 فئات من 570.000 جنيه للفئة القياسية، والفئة الثانية بـ 620.000 جنيه، و 695.000 جنيه للفئة الثالثة.أما الفئة الرابعة من السيارة تباع بـ705.000 جنيه، وحدد الوكيل المحلي 745.000 جنيه سعرًا للفئة الخامسة، بينما سعر الفئة السادسة كاملة التجهيزات 755.000 جنيه.بيجو 2008تعتمد بيجو 2008 موديل 2022 بالسوق المصري بفئاتها المختلفة على سواعد محرك تربو صغير ثلاثي السلندرات سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان، وينقل حركته للمحاور ناقل أوتوماتيك من 6 سرعات.وبحسب الوكيل، تمتلك بيجو 2008 مجموعة شبه متكاملة من وسائل الأمان القياسية، يأتي في مقدمها أنظمة Abs - EBD - ESP -ASR - EBA، بالإضافة إلى 2 وسادة هوائية بالفئة الأولى و4 وسائد بالفئتين الثانية والثالثة، ومثبت ومحدد سرعه.وتمتلك السيارة الجديدة أيضًا حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا خلفية 180 درجة للمساعدة عند الرجوع للخلف، وحساسات إضاءة وأمطار، وتحذير للنقاط العمياء ومرآة مقصورة ذاتية التعتيم.وبحسب المعلن من الوكيل المحلي، تبدأ أسعار بيجو 2008 الجديدة التي تتوفر بـ3 فئات، من 356.990 جنيه للفئة القياسية، و394.990 جنيه للفئة الثانية، بينما تباع الفئة كاملة التجهيزات بـ 429.990 جنيه.بيجو 508تعتمد بيجو 508 موديل 2022 بالسوق المحلي على منظومة دفع مكونة من محرك توربيني سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك بقوة 165 حصان، وتستهلك في المتوسط 9.7 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر، وتنطلق من الثبات بسرعة 100 كيلومتر خلال 8.7 ثانية، وسرعتها القصوى 220 كم/س.تمتلك السيارة العديد من مواصفات الأمان القياسية، على رأسها 6 وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، ونظام فرامل الطوارئ الأوتوماتيكي، وخاصية رصد النقاط العمياء.وبحسب المعلن من الوكيل المحلي، تتوفر السيارة الجديدة بأربعة فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 485.990 جنيه للفئة Active، والفئة Allure الثانية بـ 525.990 جنيه.بيجو 3008تستمد بيجو 3008 موديل 2022 طاقتها بمحرك سعة 1.6 لتر رباعي الاسطوانات، بقوة 165 حصان، والعزم الأقصى 240 نيوتن عند 1400 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.تبلغ السرعة القصوى لبيجو 3008 الجديدة 201 كم/س عند وصول المحرك لـ 6000 لفة في الدقيقة، وتستطيع التسارع من الثبات وحتى 100 كم في الساعة خلال 8.9 ثانية.وتعد سيارة بيجو الجديدة من السيارات الموفرة في الوقود، حيث تستهلك في المتوسط 6 لتر فقط من الوقود لكل 100 كيلومتر، ويتسع سعة خزان وقود السيارة إلى 53 لتر.وبحسب الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية، تتوفر بيجو 3008 بـ 6 فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 519.000 جنيه، والفئة الثانية بـ 569.000 جنيه، والفئة الثالثة بـ 645.000 جنيه.أما الفئة الرابعة من السيارة الجديدة تتوفر بسعر رسمي 650.000 جنيه، والفئة الخامسة بـ 695.000 جنيه، فيما الفئة السادسة كاملة التجهيزات بسعر 700.000 جنيه.