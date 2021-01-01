هل نراها يومًا في مصر؟ أوبل تكشف عن سيارتها Rocks-e الصغيرة

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هل نراها يومًا في مصر؟ أوبل تكشف عن سيارتها Rocks-e الصغيرة

كشفت شركة أوبل النقاب عن سيارتها الكهربائية Rocks-e الصغيرة، التي توفر مساحة داخلية لشخصين وبعض الحقائب والأمتعة البسيطة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الجديدة يبلغ طولها 2.41 متر فقط، وتعتمد على بطارية تصل بها إلى مدى السير 75 كلم، كما تم تصميم مقعد الراكب المرافق خلف مقعد السائق قليلا.

ويتولى دفع السيارة محرك كهربائي بقوة 8.2 حصان، تتولى تغذيته بالتيار بطارية ليثيوم أيون سعة 5.5 كيلووات ساعة، ويستغرق شحنها حوالي 3.5 ساعة. وتقف السرعة القصوى للسيارة على أعتاب 45 كلم/س.

ولم تكشف شركة أوبل حتى الآن عن موعد طرح أو أسعار السيارة الكهربائية Rocks-e الجديدة؛ كما لم تحدد بعد الأسواق التي ستطرح بها السيارة إلى جانب السوق الألماني

المصدر: مصراوى

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