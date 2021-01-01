5 نصائح لحماية محرك السيارة في فصل الصيف

تعاني العديد من أجزاء السيارة الحيوية بالسلب عند ارتفاع درجات الحرارة الشديدة في فصل الصيف، وهو ما قد يتسبب في ظهور الكثير من الأعطال والمشاكل خاصة في السيارات القديمة، ومن أهم الأجزاء التي قد تتأثر بالحرارة الشديدة هو المحرك.
ويمثل المحرك الجزء الأهم في السيارة على الإطلاق، حيث أنه المسؤول الأول عن تشغيل وتحريك السيارة، ويتكون المحرك من العديد من القطع الميكانيكية والكهربائية التي تتناغم في عملها لإنتاج الطاقة اللازمة للسير، لذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح الهامة لحماية المحرك من الحرارة الشديدة في الصيف، وهي كما يلي.
– فحص ومتابعة نظام تبريد السيارة بصورة دورية، وذلك لدوره الكبير في تبريد المحرك وخفض الحرارة الناتجة عن عملية الاحتراق الداخلي.
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