

عقلك قد يأكل نفسه بسبب اضطرابات النوم! عقلك قد يأكل نفسه بسبب اضطرابات النوم!

النوم له فوائد عديدة، فإنه يوفر للجسم أمور عدة، إلى جانب شحن الطاقة التي نحتاجها للعمل، فإنه يتخلص من السموم، كما أن الحصول على قسط كاف من النوم، يساعد في التركيز، وتعزيز الذاكرة، وبالتالي الحفاظ على الصحة الجسدية بشكل عام.



وجد الباحثون مؤخرًا أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم باستمرار يمكن أن يتسبب في قيام الدماغ بتدمير قدر كبير من الخلايا العصبية والوصلات الشبكية، و أضافوا أن تعويض النوم المفقود قد لا يكون قادرًا على الحد من الضرر، حسبما نشر موقع «Wion News»



قدمت دراسة أجريت عام 2017، بقيادة الباحث ميشيل بيليسي من جامعة ماركي بوليتكنيك الإيطالية، بحثًا حول استجابة دماغ الثدييات لعادات النوم السيئة، وأدركت أن هناك تشابهًا بين الفئران التي تستريح جيدًا والفئران التي لا تنام.

قد يعجبك أيضا...

يتم تحديث الخلايا في دماغنا باستمرار من خلال نوعين من الخلايا – النوع “الدبقي الصغير” الذي يتخلص من الخلايا البالية في عملية التهامها، بينما النوع الىخر تقوم فيه ما تسمى بـ”الخلايا النجمية” بتحديث الأوردة المتشابكة في الدماغ.أثناء حدوث ما وصفه العلماء بـ «أكل الخلايا لبعضها»، تنتقل الدماغ إلى أقصى سرعة في البدأ في تناول “الخلايا النجمية”، والتي كما ذكرنا سابقًا هي المسؤولة عن تحديث اتصالات الدماغ، ويتسبب هذا الامر في فقدان اتصال مراكز الدماغ مع بعضها البعض، مما يؤدي لعدم التركيز.لم يتمكن البحث، الذي نُشر في مجلة Journal of Neuroscience، من التأكد مما إذا كان يمكن تكرار سلوك الفئران لدى البشر.ولكن بالنظر إلى القفزة بنسبة 50 في المائة في عدد حالات مرض الزهايمر، فإن ذلك دليل على إمكانية حدوث المزيد من الضرر، لذلك ربط الباحثون هذا النشاط للدماغ، ومرض الزهايمر.ووجدت الأبحاث أن الدماغ بدأ يلتهم أجزاء من نفسه بعد الحرمان من النوم لفترات طويلة.