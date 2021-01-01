

إيه خدمة Google One للتخزين السحابى؟وما هى مميزاتها؟ إيه خدمة Google One للتخزين السحابى؟وما هى مميزاتها؟

تعد Google One هي خدمة اشتراك للتخزين السحابي، تتيح للمستخدمين شراء مساحة تخزينية إضافية في حالة استهلاك السعة التخزينية المجانية في حساب جوجل، ومع ذلك لدى الخدم بعض المزايا الإضافية التي قد لا يعرفها الكثير من المستخدمين.



مميزات Google One

يبدأ كل حساب في جوجل بمساحة 15 جيجابايت تقريبا من السعة التخزينية المجانية المشتركة على منصات جوجل درايف وجي ميل وصور جوجل، وتقدم جوجل ون، خدمات تخزين سحابي تبدأ من 100 جيجابايت بحد أقصى 30 تيرا بايت.



استبدلت جوجل ون الخدمات المدفوعة لها على جوجل درايف للتأكيد على حقيقة أن البرنامج يستخدم بواسطة خدمات جوجل المتعددة.



ولا يمكن للمستخدمين الوصول إلى مساحة التخزين الأولية للبرنامج لكن يمكنهم إضافة أو إزالة ميزة رسائل البريد الإلكتروني، الملفات، الصور من خلال جوجل درايف وجي ميل وصور جوجل.



وتم الإعلان عن تطبيق جوجل ون في مايو 2018، فيما يمكن ترقية خطة 1 تيرا بايت إلى 2 تيرا بايت بنفس سعر 1 تيرا بايت 9.99 دولار أمريكية، وأعلنت أيضا عن توفير خدمات الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع 24/7.



ومن مايو 2018 إلى أغسطس، بدأت جوجل في ترقية مستخدمي جوجل درايف إلى جوجل ون وترقية السعة الإنتاجية من تيرا بايت إلى 2 تيرا بايت، وفي 15 أغسطس 2018، أعلنت جوجل أنه يمكن لجميع المستخدمين الوصول إلى جوجل ون في الولايات المتحدة مجانا، لكنهم لن يحصلوا على أي مزايا للأعضاء أو سعة تخزين إضافية.

