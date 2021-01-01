

كيفية معرفة إذا قام شخص بحظرك على تيليجرام كيفية معرفة إذا قام شخص بحظرك على تيليجرام

يعد تطبيق تيليجرام أحد أبرز تطبيقات المراسلة الفورية المجانية، حيث يوفر العديد من الميزات المذهلة، والتى يعد أبرزها الخصوصية والأمان التى يتفوق بها عن باقى تطبيقات المراسلة المعروفة، كما يتفوق أيضاً بميزة التشفير العالية من طرف إلى آخر، مع مكالمات الفيديو المشفرة بين الطرفين، كما يدعم جميع الملفات.







ويوفر تطبيق تيليجرام المحادثات السرية المشفرة من طرف إلى آخر، وقد حصل التطبيق الشهير على أكثر من مليون عملية تحميل على متجر جوجل بلاي Google Play، ويتيح التطبيق منع الأشخاص التى تم حظرهم من قبل المستخدمين للوصول إليهم، حيث أنك لن تستطيع إرسال الرسائل إلى الشخص الذي قام بحظرك أو الاتصال به على التطبيق مرة أخرى، وفقاً لموقع "TheIndianExpress".

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إذا قمت بإرسال رسالة إلى أحد مستخدمي تطبيق تيليجرام ولم يتم إرسال رسالتك، فمن المحتمل أن يكون هذا المستخدم قد قام بحظرك، أو أنه غير متصل بالانترنت، أو قام بحذف التطبيق، وإذا كنت تعتقد أنه قام بحظرك فيجب التحقق من بعض الخطوات للتأكد من الأمر، وذلك عبر الخطوات التالية:- قم بالدخول على حساب هذا المستخدم وتحقق من إذا كنت تستطيع رؤية صورة ملفة الشخصي، إذا لم تتمكن من عرض صورة الملف الشخصي، فمن المحتمل أن هذا المستخدم قد قام بحظرك، أو أنه لم يضيفك إلى جهات الإتصال الخاصة، وربما قام بتغيير إعدادات رؤية صورة الملف الشخصي، بحيث لا يستطيع أحد غير جهات الإتصال الخاصة من رؤية صورة الملف الشخصي.- إذا قام شخص ما بحظرك على تطبيق تيليجرام فلن تستطيع معرفة حالة هذا المستخدم، بحيث لن تظهر لك هل هو متصل أم لا، كما سيظهر لك آخر ظهور له على التطبيق "منذ وقت طويل"، بدلاً من ساعة وتاريخ آخر ظهور له.كما يمكنك التأكد من ذلك عبر التحقق من حالة المستخدم هذا عبر حساب آخر على تيليجرام، وبعد قيامك بتلك الخطوات فيجب أن تمنحك معرفة ما إذا قام هذا المستخدم بحظرك أم لا، على الرغم من عدم وجود طريقة دقيقة لمعرفة ذلك.