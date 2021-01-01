أصدر المسؤولون الصينيون، اليوم الاثنين، قواعد سَتحِد من الوقت الذي يُسمح فيه للقُصر بلعب الألعاب عبر الإنترنت إلى ساعة واحدة فقط يوميًا في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات، بإجمالي 3 ساعات أسبوعيًا، وهي أقسى قيود حتى الآن على صناعة الألعاب في ظل مواصلة المنظمين الصينيين اتخاذ إجراءات صارمة ضد قطاع التكنولوجيا.
ووفقًا لوكالة الأنباء الحكومية (شينخوا)، تركز القواعد الجديدة، التي أصدرتها الإدارة الوطنية للصحافة والنشر في الصين، على تدابير "مكافحة الإدمان". كما تأتي عقب شكاوى من أولياء الأمور من أن القيود السابقة كانت سخية للغاية. إذ بموجب القواعد المعمول بها في عام 2019، كان القاصرون مقيدين بساعة ونصف من اللعب عبر الإنترنت في أيام الأسبوع وثلاث ساعات في عطلات نهاية الأسبوع.
لكن بموجب القواعد الجديدة، يمكن للقصر في الصين ممارسة الألعاب فقط بين الساعة 8 مساءً حتى 9 مساءً في أيام الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية اعتبارًا من 1 سبتمبر، وفقًا لإخطار من إدارة الصحافة والنشر الوطنية.
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التعليقات على الصين تقرر تحديد وقت ألعاب الأطفال عبر الإنترنت ب 3 ساعات
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