سعر و مواصفات هاتف إنفينكس الذكي ZERO X Neo

تعمل شركة Infinix إنفينكس الصينية على إنتاج هاتف ذكي جديد من فئة الهواتف المتوسطة، والذي سيحمل اسم ZERO X Neo، والمتوقع إطلاقه قريباً بعد أن تم رصدة يحمل رقم طراز X6810، فى مكتب المعايير الهندية "BIS".







وكشفت بعد التقارير السابقة، أن هاتف إنفينكس الذكي ZERO X Neo، سيعمل بمعالج من شركة ميديا تك، وسيدعم تقنية الشحن السريع بقوة خارقة تبلغ 160 واط، كما سيأتى بكاميرا خلفية ثلاثية، بالإضافة إلى بطارية كبيرة، وفقاً لموقع "Newsbytesapp" التقني.

سيتميز هاتف ZERO X Neo من إنفينكس، بشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع AMOLED، ، بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2460 بكسل، وبكثافة مرتفعة تبلغ 480 بكسل لكل بوصة، و معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية،مع ثقوب “نوتش”، بالإضافة إلى حواف نحيفة لإضافة لمسة جمالية رائعة، ومستشعر بصمة الأصابع أسفل الشاشة.ولعشاق التصوير جاء ZERO X Neo بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الإتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو، والتى تأتى بدقة 32 ميجابكسل.يعمل ZERO X Neo، بمعالج Helio G90، من شركة ميديا تك، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع نظام تشغيل أندرويد 11.يحتوى هاتف ZERO X Neo على بطارية كبيرة سعة 4500 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة خارقة تبلغ 160 واط، كما يدعم الهاتف الإتصال اللاسلكي Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.1، ويدعم الهاتف أيضاً تقنية تحديد المواقع GPS، كما يحتوى على مقبس سماعة الرأس.و من المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف ZERO X Neo حوالى 19 ألف روبية هندي، ما يعادل 4000 جنيه مصري.