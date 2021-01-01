

للحفاظ على البطارية سامسونج تصدر ميزة خارقة لهواتفها Galaxy Z Fold 3 وZ Flip 3 للحفاظ على البطارية سامسونج تصدر ميزة خارقة لهواتفها Galaxy Z Fold 3 وZ Flip 3

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية حصول هواتفها الأحدث القابلة للطي وهي هواتف Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Flip3 على ميزة خارقة للحفاظ على أداء وعمر البطارية.



وبحسب موقع SamMobile فإن هواتف Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Flip3 هي أول هواتف ذكية من شركة سامسونج تحصل على ميزة تسمى Protect Battery حيث تعمل على تقييد البطارية عند الشحن لنسبة 85 % .



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وتساعد ميزة Protect Battery للحفاظ على البطارية هواتف Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Flip3 على إطالة عمر البطارية على مدار سنوات، كما يمكن للمستخدمين تحميل تطبيق تطبيق Device Care المسئول عن البطارية والتخزين والذاكرة والأمان والإعدادات المتعلقة باستخدام بيانات الهواتف.ومن المعروف أن جميع الهواتف الذكية تستخدم بطاريات ليثيوم أيون، حيث أن هذه البطاريات تتحلل بمرور الوقت عندما يتم شحنها بنسبة تصل إلى 100٪ بانتظام، وبالتالي ، تقدم الشركات المصنعة للمعدات الأصلية حلولاً برمجية لإبطاء التدهور، مثل ميزة سامسونج Protect Battery .وفي وقت سابق، كشفت تقارير، أن شركة سامسونج سجلت رقما قياسيا لطلبات الحجز المسبق على هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 التي تم الإعلان عنها رسميا في 11 أغسطس الماضي ، حيث تخطت 800 ألف طلب في سوق واحدة فقط، وهي كوريا الجنوبية بلد المنشأ.