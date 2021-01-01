أيفون 13سيكون قادرا على إجراء اتصالات عبر الأقمار الصناعية

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أيفون 13سيكون قادرا على إجراء اتصالات عبر الأقمار الصناعية

قد لا تضطر إلى الانتظار طويلاً للحصول على أيفون مزود باتصال القمر الصناعي المدمج، فوفقًا لـ 9to5Mac، يدعي المحلل المعروف Ming-Chi Kuo أن أيفون التالي (ربما يسمى أيفون 13) سيشمل دعمًا للمكالمات والرسائل عبر الأقمار الصناعية في مدار الأرض المنخفض، حيث يمكنك الاتصال في رحلة تخييم عن بُعد بدون أي خدمة خلوية، ودون شراء جهاز اتصال ساتلي منفصل.

ومن المفترض أن يستخدم أيفون نسخة معدلة من مودم Qualcomm's X60 للتحدث إلى الأقمار الصناعية، لكن ليس من المؤكد ما إذا كان دعم الأقمار الصناعية سيقتصر على تطبيقات معينة، على الرغم من أننا لن نتفاجأ إذا كان هذا هو الحال.

وغالبًا ما تكون خدمة الأقمار الصناعية المتنقلة أبطأ بكثير من البيانات الخلوية التقليدية، مما يستبعد العديد من التطبيقات كثيفة الاستخدام للإنترنت التي يعتبرها الناس أمرًا مفروغًا منه.

ولعل هناك سبب وجيه للشك، حيث أن شائعات من بلومبيرج من عام 2019 دفعت شركة آبل إلى تطوير تكنولوجيا الأقمار الصناعية لجهاز أيفون، لكن يقال إن الفريق كان يأمل في شحن منتج في غضون خمس سنوات - قد يكون عامين مبكرين جدًا، على افتراض أن التسريبات كانت دقيقة في المقام الأول.

وهناك أيضًا أسئلة لوجستية يجب معالجتها، مثل اختيار مقدمي الخدمة، حيث كانت خدمة الأقمار الصناعية باهظة الثمن تاريخيًا، وقد يكون بيعها صعبًا حتى لو كنت تغامر بانتظام بما يتجاوز التغطية الخلوية.



المصدر: اليوم السابع

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