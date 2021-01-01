قد لا تضطر إلى الانتظار طويلاً للحصول على أيفون مزود باتصال القمر الصناعي المدمج، فوفقًا لـ 9to5Mac، يدعي المحلل المعروف Ming-Chi Kuo أن أيفون التالي (ربما يسمى أيفون 13) سيشمل دعمًا للمكالمات والرسائل عبر الأقمار الصناعية في مدار الأرض المنخفض، حيث يمكنك الاتصال في رحلة تخييم عن بُعد بدون أي خدمة خلوية، ودون شراء جهاز اتصال ساتلي منفصل.
ومن المفترض أن يستخدم أيفون نسخة معدلة من مودم Qualcomm's X60 للتحدث إلى الأقمار الصناعية، لكن ليس من المؤكد ما إذا كان دعم الأقمار الصناعية سيقتصر على تطبيقات معينة، على الرغم من أننا لن نتفاجأ إذا كان هذا هو الحال.
وغالبًا ما تكون خدمة الأقمار الصناعية المتنقلة أبطأ بكثير من البيانات الخلوية التقليدية، مما يستبعد العديد من التطبيقات كثيفة الاستخدام للإنترنت التي يعتبرها الناس أمرًا مفروغًا منه.
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التعليقات على أيفون 13سيكون قادرا على إجراء اتصالات عبر الأقمار الصناعية
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