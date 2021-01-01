كشف تقرير لوكالة "بلومبرج" أن ساعة آبل الجديدة الجديدة Apple Watch Series 7، التي من المفترض أن تغزو الأسواق مع بداية شهر سبتمبر المقبل، ستأتي بمجموعة من التغيرات المهمة سواءً الشكلية أو الهيكلية.
وفقًا لـ"بلومبرج"، ستكون ساعة آبل الجديدة بشاشة وحواف أكثر نحافة مماثلة لـ ipad pro وiphone 12، وهي السياسة التي تتبعها آبل في كل إصدارات منتجاتها، مع مراعاة أن تكون الشاشة أكبر حجمًا من الإصدار السابق series 6.
وستكون الساعة Apple Watch Series 7 متوفرة بحجمين 41 ملم و45 ملم حسب اختيار العملاء، وبذلك ستكون كل فئة من ساعات آبل أكبر في شاشة العرض عن سابقتها بـ 1 ملم، هذه التغيرات في الشكل والتصميم نعد التغيير الثاني في شكل ساعات آبل منذ أول تغيير في 2018.
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التعليقات على ساعة آبل الجديدة series 7.. تعرف عليها
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