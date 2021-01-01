

ساعة آبل الجديدة series 7.. تعرف عليها ساعة آبل الجديدة series 7.. تعرف عليها

كشف تقرير لوكالة "بلومبرج" أن ساعة آبل الجديدة الجديدة Apple Watch Series 7، التي من المفترض أن تغزو الأسواق مع بداية شهر سبتمبر المقبل، ستأتي بمجموعة من التغيرات المهمة سواءً الشكلية أو الهيكلية.



وفقًا لـ"بلومبرج"، ستكون ساعة آبل الجديدة بشاشة وحواف أكثر نحافة مماثلة لـ ipad pro وiphone 12، وهي السياسة التي تتبعها آبل في كل إصدارات منتجاتها، مع مراعاة أن تكون الشاشة أكبر حجمًا من الإصدار السابق series 6.



وستكون الساعة Apple Watch Series 7 متوفرة بحجمين 41 ملم و45 ملم حسب اختيار العملاء، وبذلك ستكون كل فئة من ساعات آبل أكبر في شاشة العرض عن سابقتها بـ 1 ملم، هذه التغيرات في الشكل والتصميم نعد التغيير الثاني في شكل ساعات آبل منذ أول تغيير في 2018.

قد يعجبك أيضا...

ستحتوي Apple Watch Series 7 على معالج أسرع من النسخة القديمة، مع تقتنيات حديثة تجعلها تعمل على كلا الوجهين لتقليل حجم حيز مساحتها في الجهاز، وبالتالي تساعد في توفير مساحة أكبر لبطارية تعُمر أطول ومكونات أخرى تعمل بكفاءة أعلى.ومن المتوقع أن تحصل ساعة Apple Watch Series 7 الجديدة على اتصال لاسلكي أفضل مع وجود رقائق الـU1 Ultra Broadband المعدلة، و نظام تشغيل OS 8 watch.والذي يحوي على تطبيقات تساعد على التأمل والاسترخاء، وتحسينات على الصفحة الرئيسية والمحفظة، كما ستضيف آبل أيضًا ميزتي "Time to Run" و "Audio Meditation" الجديدة، التي ستنضم إلى ميزة "Time to Walk" التي تم إصدارها في وقت سابق من هذا العام