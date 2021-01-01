

"تسلا" تصطدم بسيارة شرطة وتعيد الأزمات للمرة الثانية "تسلا" تصطدم بسيارة شرطة وتعيد الأزمات للمرة الثانية

تحطمت سيارة تسلا 2019 Model 3 ، التي يقال إنها تعمل على الطيار الآلى، بعد اصطدامها في سيارتين متوقفتين في أورلاندو ، فلوريدا، وقام قسم أورلاندو في دورية Florida Highway Patrol (FHP) بتغريد ما يلي:



وفقًا لتقرير FHP ، في وقت وقوع الحادث، توقف أحد الجنود لمساعدة سائق آخر تم تعطيل سيارة مرسيدس GLK 350 الخاصة به إنتاج عام 2012 على جانب الطريق السريع 4 في أورلاندو.



وبحسب ما نقله موقع TheNextWeb، كان ضابط الطريق السريع قد خرج بالفعل من سيارة الشرطة، دودج تشارجر إنتاج 2018 ، عندما اصطدمت بها تسلا بالجانب الأيسر من سيارة الشرطة، ثم اصطدمت بسيارة المرسيدس ولحسن الحظ لم تكن هناك وفيات.



وبحسب وكالة أسوشيتيد برس، أصيب سائق سيارة تسلا البالغ من العمر 27 عامًا وسائق السيارة المرسيدس بجروح طفيفة، بينما لم يصب ضابط الشرطة بأذى.



وذكرت CNBC أن سائق الطراز 3 أخبر الضباط أنها كانت تستخدم الطيار الآلي عندما وقع الاصطدام، ومع ذلك سيتم التحقيق في الحادث لتحديد ما إذا كان الطيار الآلي قد تسبب أو ساهم في الحادث.



وأبلغت الشرطة الإدارة الوطنية لحركة المرور على الطرق السريعة والسلامة (NHTSA) وشركة Tesla - التي لم تقدم أي تعليقات حتى الآن بشأن الحادث.



ويبدو أن حوادث الطيار الآلي تحدث كثيرًا بحيث لا يمكن تجاهلها، إذ أن قبل أسبوعين فقط فتحت حكومة الولايات المتحدة، بقيادة NHTSA ، تحقيقًا رسميًا في الطيار الآلي في Tesla، مدفوعًا بسلسلة من الحوادث التي شملت سيارات Teslas وسيارات الطوارئ. سيغطي التحقيق طرازات Y و X و S و 3 مركبات تم إطلاقها من 2014 إلى 2021، والتي تصل إلى 765000 وحدة.



وطلب السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال وإد ماركي من لجنة التجارة الفيدرالية النظر في مزاعم تسلا حول قدراتها في القيادة الذاتية والقيادة الذاتية الكاملة.