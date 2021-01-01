مدرب مصر للمقاصة:عقوبة شيكابالا مبالغ فيها.. ويوجه رسالة مهمة لـ مجاهد



شيكابالا شيكابالا

أكد محمد عبد الجليل، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، أنه يجب على محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء الأزمات.



وقال عبد الجليل فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "مشهد مراسم تتويج الزمالك ببطولة الدورى كان سيئا للغاية، وهذا لا يحدث على الاطلاق فى جميع دوريات العاام، وكان يجب دخول زوجات اللاعبين بشكل جيد".



وأضاف: "كنت اتمنى أن يتعامل أحمد مجاهد مع شيكابالا بطريقة افضل من ذلك، وعقوبة شيكابالا مبالغ فيها على الإطلاق".