رسميا .. رونالدو يوقع عقود انضمامه إلى مانشستر يونايتد



كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على عقود انضمامه إلى الشياطين الحمر، قادما من يوفنتوس الإيطالي.



وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي “ يسر نادي مانشستر يونايتد تأكيد توقيع كريستيانو رونالدو على عقد مدته سنتان مع خيار التمديد لعام آخر”.



مانشستر يونايتد قد أعلن رسميًا، الجمعة الماضية، توصله لاتفاق مع نادي يوفنتوس الإيطالي بشأن ضم رونالدو.

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وذكرت تقارير صحفية، أن رونالدو اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له في لشبونة بنجاح، أمس الاثنين.وأوضحت التقارير، أن رونالدو سيحصل 15 مليون يورو (12.87 مليون جنيه إسترليني)، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو أخرى (6.86 مليون جنيه إسترليني) كمتغيرات.بعد العودة للشياطين الحمر.. ماذا قدم رونالدو مع مانشستر يونايتد؟إذًا لعب رونالدو مع مانشستر يونايتد في 6 مواسم، فماذا حقق؟إجمالًا لعب رونالدو مع مانشستر يونايتد 292 مباراة في مختلف المسابقاتسجل رونالدو مع مانشستر يونايتد 118 هدفًاسجل رونالدو 84 هدفًا في الدوري الإنجليزيصنع رونالدو 69 هدفًا مع مانشستر يونايتدتُوج رونالدو مع مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا عام 2008تُوج رونالدو مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي 3 مراتبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مرة وحيدةكأس رابطة المحترفين الإنجليزية مرتينكأس العالم للأندية مرة وحيدةالدرع الخيرية الإنجليزية مرتينفاز رونالدو مع مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2008هداف الدوري الإنجليزي موسم 2007-2008 برصيد 31 هدفًاهداف دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد بـ 8 أهداف موسم 2007-2008