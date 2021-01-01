كريستيانو رونالدو
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على عقود انضمامه إلى الشياطين الحمر، قادما من يوفنتوس الإيطالي.
وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي “ يسر نادي مانشستر يونايتد تأكيد توقيع كريستيانو رونالدو على عقد مدته سنتان مع خيار التمديد لعام آخر”.
مانشستر يونايتد قد أعلن رسميًا، الجمعة الماضية، توصله لاتفاق مع نادي يوفنتوس الإيطالي بشأن ضم رونالدو.
وذكرت تقارير صحفية، أن رونالدو اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له في لشبونة بنجاح، أمس الاثنين.
وأوضحت التقارير، أن رونالدو سيحصل 15 مليون يورو (12.87 مليون جنيه إسترليني)، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو أخرى (6.86 مليون جنيه إسترليني) كمتغيرات.
بعد العودة للشياطين الحمر.. ماذا قدم رونالدو مع مانشستر يونايتد؟
إذًا لعب رونالدو مع مانشستر يونايتد في 6 مواسم، فماذا حقق؟
إجمالًا لعب رونالدو مع مانشستر يونايتد 292 مباراة في مختلف المسابقات
سجل رونالدو مع مانشستر يونايتد 118 هدفًا
سجل رونالدو 84 هدفًا في الدوري الإنجليزي
صنع رونالدو 69 هدفًا مع مانشستر يونايتد
تُوج رونالدو مع مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا عام 2008
تُوج رونالدو مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي 3 مرات
بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مرة وحيدة
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مرتين
كأس العالم للأندية مرة وحيدة
الدرع الخيرية الإنجليزية مرتين
فاز رونالدو مع مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2008
هداف الدوري الإنجليزي موسم 2007-2008 برصيد 31 هدفًا
هداف دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد بـ 8 أهداف موسم 2007-2008
التعليقات على رسميا .. رونالدو يوقع عقود انضمامه إلى مانشستر يونايتد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق