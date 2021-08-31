

أسعار العملات اليوم فى مصر أسعار العملات اليوم فى مصر

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 31-8-2021، أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، فاستقر سعر الدولار عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، ليسجل 49.33 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.35 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



وفىى سياق متصل واصل سعر الدولار استقراره اليوم أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة فى مصر، ليستقر فى بنكى الأهلي المصري وبنك مصر عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، كما ثبت سعره فى بنك "cib" وبنك القاهرة عند 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وسجل أيضا متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.65 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.









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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

​​سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 18.43 للشراء، 18.61 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.43 للشراء، 18.57 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.49 جنيه للشراء، 21.70 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.49 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، ليسجل 49.33 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.35 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

