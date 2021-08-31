

اليوم الثلاثاء تعرف على اسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء تعرف على اسعار اللحوم البلدى

بدأت أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء على سعر تداول مستقر لجميع الأصناف في السوق المحلى، حيث سجلت أسعار اللحوم الكندوز البلدى تتراوح بين 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها.



وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 140-160 جنيها، و استقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

