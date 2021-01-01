القبائل الليبية: أردوغان يدعم الإرهاب في تونس وبلادنا

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أردوغان

نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن اتحاد القبائل الليبية تأكيدها أن الشعبين الليبي والتونسي شعب واحد في دولتين ويتعرضان للإرهاب المدعوم من نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر الاتحاد في بيان له نقلته وسائل إعلام ليبية أن الإرهاب الذي تتعرض له ليبيا و تونس يدعمه النظام التركي الذي يرسل الطائرات المحملة بـ المرتزقة والإرهابيين وهذا موثق بالأدلة وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

وأضاف الاتحاد في بيانه أن هذا النظام قام بتجنيد حفنة من العملاء الذين باعوا ذممهم وتخلوا عن كرامتهم ويستخدم بعض الشخصيات في التحريض والتغرير بالشباب لزعزعة أمن واستقرار بلدينا.

ولفت اتحاد القبائل الليبية بعمق العلاقات التاريخية والروابط الاجتماعية التي تربط الشعبين الشقيقين التونسي والليبي.

المصدر: وكالة الأنباء السورية

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