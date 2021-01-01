

يبعث قبلات ويقلد العواطف البشرية.. ما قصة الروبوت «روبو سي»؟ يبعث قبلات ويقلد العواطف البشرية.. ما قصة الروبوت «روبو سي»؟

يسعى العلم مؤخرًا للاستعاضة عن التواصل البشري بالوسائل التكنولوجية؛ وفي هذا السياق، ابتكرت شركة «روموبوت» الروسية روبوتا يشبه الإنسان له يدان متحركتان وقادر على الإيماء والتواصل مع الجمهور، حسبما قال المكتب الإعلامي بالشركة.



ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن الشركة قولها إن من أبرز خواص النسخة المطورة الجديدة من روبوت Robo-C أن من شأنه حل أزمة التواصل البشري؛ فيداه قادرتان على الحركة بحرية في حوالي 12 درجة.



كذلك أوضحت الشركة الروسية أن كل يد للروبوت الجديد مزودة بثمانية محركات مما يتيح له نقل حمولات يصل وزنها إلى إثنين كيلوجرام؛ فضلًا عن قدرته على التلويح باليد وإرسال إشارات في كل الاتجاهات ، وكذلك إرسال قبلات هوائية، بحسب « روسيا اليوم».

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ونقل موقع « روسيا اليوم » عن، أوليج كيفوكورتسيف، مدير وحدة التطوير في شركة «بروموبوت» أن الشركة تخطط لتعليم الروبوت الكتابة بلغات متعددة وكذلك تعليم الفنون كالرسم.وأضاف مدير وحدة التطوير بشركة «بروموبوت» أن الشركة قد بدأت العمل على تزويد الروبوت برجلين متحركتين.كذلك أضاف مصمموا الروبوت إلى أن تصنيع الروبوت الجديد استخدمت فيه منجزات ليبدو ذا بشرة فائقة الواقعية، الأمر الذي يمكنه من تقليد طيف واسع من العواطف الإنسانية.وتعمل روبوتات شركة "بروموبوت" المؤسسة عام 2015 في مدينة بيرم الروسية في 43 دولة حيث تؤدي بعض الوظائف إلى جانب موظفين بشريين في الإدارات والبنوك ومؤسسات السياحة ومطارات.