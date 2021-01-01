يسعى العلم مؤخرًا للاستعاضة عن التواصل البشري بالوسائل التكنولوجية؛ وفي هذا السياق، ابتكرت شركة «روموبوت» الروسية روبوتا يشبه الإنسان له يدان متحركتان وقادر على الإيماء والتواصل مع الجمهور، حسبما قال المكتب الإعلامي بالشركة.
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن الشركة قولها إن من أبرز خواص النسخة المطورة الجديدة من روبوت Robo-C أن من شأنه حل أزمة التواصل البشري؛ فيداه قادرتان على الحركة بحرية في حوالي 12 درجة.
كذلك أوضحت الشركة الروسية أن كل يد للروبوت الجديد مزودة بثمانية محركات مما يتيح له نقل حمولات يصل وزنها إلى إثنين كيلوجرام؛ فضلًا عن قدرته على التلويح باليد وإرسال إشارات في كل الاتجاهات ، وكذلك إرسال قبلات هوائية، بحسب « روسيا اليوم».
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التعليقات على يبعث قبلات ويقلد العواطف البشرية.. ما قصة الروبوت «روبو سي»؟
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