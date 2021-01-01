

أول هاتف من شاومي يحصل على أندرويد 12.. تعرف عليه أول هاتف من شاومي يحصل على أندرويد 12.. تعرف عليه

تواصل شركة شاومي الصينية العالمية، عملاق صناعة الهواتف الذكية الصينية، تحقيق نجاحها الكبير في عالم الجوالات، من خلال إطلاق عدد من الإصدارات المتنوعة، سواء من الفئة الاقتصادية أو المتوسطة أو الرائدة.



استطاعت الشركة الصينية جذب مختلف الفئات من المستخدمين، لا سيما وأن هواتفها دائمًا تحمل قيمة مقابل سعر، ومؤخرًا أطلق تحديث الأقوى أندرويد 12، بحجم 4.2 جيجابايت.



وبدأت النسخة التجريبية منه على هاتفها الشهير Xiaomi Mi 11، الذي يتمتع أيضًا بمواصفات رائعة وحقق طيلة الفترة الماضية نسب مبيعات كبيرة.

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وأقدمت شاومي على إطلاق تحديث أندرويد 12 من أجل معالجة بعض المشكلات القائمة وتقليل المخاطر.يحتاج المستخدمون إلى نسخ بياناتهم الشخصية احتياطيا مسبقا، وتحسين النظام الأساسي، وتقليل وقت وحدة المعالجة المركزية المطلوبة لخدمات النظام الأساسية.وذلك من أجل رفع درجة استجابة سلسة وسريعة، بالإضافة إلى حماية الأجهزة من التطبيقات التي تصل إلى بيانات المستخدمين.ضوابط تفعيل التحديث الجديد في شاوميله تأثير مباشر على استهلاك البطارية ورفع درجة حرارتها.يجلب تغييرات كبيرة في المظهر الرئيسي لواجهة المستخدم.تفعيل لغة التصميم الجديدة الـ Material You.إمكانية استخدام استخراج الألوان لاختيار خلفيات الهواتف الخاصة.يمكن تطبيق الألوان على شريط الإشعارات وشاشة القفل.التحكم في مستوى الصوت والأدوات الجديدة والمزيد.وقد التزم أكثر من 10 من مصنعي أجهزة Android الأصلية باستخدام Qualcomm Snapdragon 888 على هواتفهم الرئيسية القادمة، وكما هو متوقع، فإن شاومي هي أيضًا من بين مصنعي المعدات الأصلية الذين أكدوا إطلاق جهاز Snapdragon 888.معالج قوي جديدوأكد عملاق التكنولوجيا الصيني أن موبايل شاومي Xiaomi Mi 11 سيشهد الظهور العالمي الأول لمعالج Qualcomm Snapdragon 888 SoC على هاتف ذكي.تسرب جديد (عبر Ice Universe)، يدعي أن إطلاق Xiaomi Mi 11 يحدث هذا الشهر نفسه.يُقال أن الهاتف الذكي سيظهر لأول مرة في نهاية شهر ديسمبر. قد يكون هذا هو الجدول الزمني للإطلاق في السوق المحلية، الصين.بينما قد يأتي الإطلاق العالمي بعد شهر.ظهر Mi 10 لأول مرة في الصين في فبراير، والذي تلاه إطلاق عالمي في مارس.يدعي التسريب أيضًا أن Mi 11 سيكون أول هاتف ذكي في العالم يتم تشغيله بواسطة Snapdragon 888.وهذا ليس مفاجئًا لأننا نعلم جميعًا أن Xiaomi و Qualcomm تربطهما علاقة طويلة الأمد ببعضهما البعض.شارك Ice universe أيضًا صورة لفيلم Mi 11 لحماية الشاشة وادعى أن Mi 11 يتميز بتصميم رباعي المنحنيات.في الشهر الماضي، ظهر هاتف Xiaomi الذكي برقم الطراز M2012K11C على Geekbench. أكدت قائمة Geekbench على Adreno 660 GPU و6GB RAM.