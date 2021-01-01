كشفت تقارير صحفية عالمية أن هاتف "آيفون 13" المرتقب سيحتوي على تقنية اتصالات فريدة من نوعها.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن هاتف "آيفون 13" المرتقب سيحتوي على تقنية الاتصالات بالأقمار الصناعية، غير المستخدمة بكثرة في الهواتف الذكية.
وأشار التقرير إلى أن شركة "آبل" الأمريكية أضافت شريحة "كوالكوم إكس 60" الجديدة من نوعها، والتي تتيح الاتصال عبر الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض.
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التعليقات على تقارير: هاتف "آيفون 13" المرتقب يحتوي على تقنية اتصالات فريدة من نوعها
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