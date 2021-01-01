تقارير: هاتف "آيفون 13" المرتقب يحتوي على تقنية اتصالات فريدة من نوعها

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تقارير: هاتف "آيفون 13" المرتقب يحتوي على تقنية اتصالات فريدة من نوعها

كشفت تقارير صحفية عالمية أن هاتف "آيفون 13" المرتقب سيحتوي على تقنية اتصالات فريدة من نوعها.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن هاتف "آيفون 13" المرتقب سيحتوي على تقنية الاتصالات بالأقمار الصناعية، غير المستخدمة بكثرة في الهواتف الذكية.

وأشار التقرير إلى أن شركة "آبل" الأمريكية أضافت شريحة "كوالكوم إكس 60" الجديدة من نوعها، والتي تتيح الاتصال عبر الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض.

ومن المحتمل أن تتوافق هواتف "آيفون 13" للعمل على خدمة "ستارلينك" للإنترنت، التي سبق وقدمها رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، على أنها خدمة بديلة لنقل الإنترنت، لتجنب المخاطر الشائعة للإنترنت المرتبطة بالخصوصية.

ويوجد أيضا شركات أخرى منافسة لـ"ستارلينك"، مثل شركات "هوغسينت"، و"أون ويب"، و"إمارسات"، للاندماج مع خدمات الجيل الخامس للاتصالات الأرضية الجديدة.

المصدر: سبوتنيك

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