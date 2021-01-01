

ميزة التحقق من صحة الأخبار في واتساب ميزة التحقق من صحة الأخبار في واتساب

كثرت الشائعات على الإنترنت مع جائحة كورونا، وباعتبار أن واتساب المملوك لشركة فيسبوك هو أشهر وسيلة تواصل بين سكان العالم، شهد تغيرات كثيرة للحد من انتشار الشائعات على مر الشهور الماضية.

فحصلت الرسائل المعاد على توجيهها على علامة مميزة تشير إلى أنها لم تكتب بواسطة الراسل، ومن يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس، أصبح بعض المستخدمين يمكنهم التحقق من صحة الأخبار.



أما ميزة التحقق من صحة الأخبار فتعتمد على فكرة بسيطة وهي بحث عن محتوى الرسالة على جوجل بصيغة التأكد من صحة الخبر —بالطبع دون أن تطلع عليها شركة واتساب بفضل ميزة الشتفير حتى النهاية E2EE.

مع العلم أن الميزة متاحة حاليا للمستخدمين في البرازيل وإيطاليا وآيرلندا والمكسيك وأسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ويرتقب وصولها خلال الأسابيع أو الشهور القادمة إلى باقي دول العالم.



استخدام ميزة التحقق من الأخبار في واتساب

افتح المحادثة في تطبيق واتساب على الهاتف أو من موقع واتساب.

جانب الرسائل التي تضمن أخبار وروابط ستجد أيقونة عدسة.

عند الضغط على أيقونة العدسة ستظهر نافذة تخبرك بأنه سيتم رفع محتوى الرسالة على جوجل.

اضغط على موافق، وستنقل إلى صفحة نتائج البحث على موقع جوجل.

بعض العناوين في نتائج البحث ستظهر مكتوب تحتها «كاذب» بعد التحقق من وكالة إعلامية مختصة في كشف الأخبار الكاذبة.