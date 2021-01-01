في العام الماضي قامت شركة مايكروسوفت بإطلاق الحاسوب المحمول Surface Laptop بسعر 1600 دولار ولم يحقق النجاح المطلوب لذلك قامت الشركة اليوم بالإعلان رسميا عن الحاسوب المحمول Surface Laptop Go الذي يعتبر النسخة الاقتصادية من Surface Laptop. وفي هذا المقال سنتطرق إلى سعر ومواصفات الحاسوب المحمول Surface Laptop Go.
مواصفات Surface Laptop Go
شاشة هذا الحاسوب حساسة للمس حجمها 12.4 بوصة ودقتها 1024×1536 بكسل والغطاء من الألمونيوم والقاعدة مصنعة من نظام الراتنج المركب المصنوع من مادة البولي كاربونات مع الألياف الزجاجية والمحتوى المعاد تدويره بعد الاستهلاك بنسبة 30%.
Surface Laptop Go يضم معالج Intel Core i5 من الجيل العاشر مع معالج رسوميات من نوع Intel UHD Graphics بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR4X وبحجم 4 أو 8 جيجا رام وذاكرة داخلية eMMC بحجم 64 جيجا بايت أو ذاكرة داخلية من نوع SSD وبحجم 128 و 256 جيجا بايت، ومن هنا نعرف أن هذا الحاسوب المحمول سيتوفر بثلاث نسخ مختلفة على مستوى الذاكرة.
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التعليقات على مواصفات الحاسوب المحمول Surface Laptop Go من مايكروسوفت
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