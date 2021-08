مواصفات الحاسوب المحمول Surface Laptop Go من مايكروسوفت مواصفات الحاسوب المحمول Surface Laptop Go من مايكروسوفت

في العام الماضي قامت شركة مايكروسوفت بإطلاق الحاسوب المحمول Surface Laptop بسعر 1600 دولار ولم يحقق النجاح المطلوب لذلك قامت الشركة اليوم بالإعلان رسميا عن الحاسوب المحمول Surface Laptop Go الذي يعتبر النسخة الاقتصادية من Surface Laptop. وفي هذا المقال سنتطرق إلى سعر ومواصفات الحاسوب المحمول Surface Laptop Go.



مواصفات Surface Laptop Go

شاشة هذا الحاسوب حساسة للمس حجمها 12.4 بوصة ودقتها 1024×1536 بكسل والغطاء من الألمونيوم والقاعدة مصنعة من نظام الراتنج المركب المصنوع من مادة البولي كاربونات مع الألياف الزجاجية والمحتوى المعاد تدويره بعد الاستهلاك بنسبة 30%.



Surface Laptop Go يضم معالج Intel Core i5 من الجيل العاشر مع معالج رسوميات من نوع Intel UHD Graphics بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR4X وبحجم 4 أو 8 جيجا رام وذاكرة داخلية eMMC بحجم 64 جيجا بايت أو ذاكرة داخلية من نوع SSD وبحجم 128 و 256 جيجا بايت، ومن هنا نعرف أن هذا الحاسوب المحمول سيتوفر بثلاث نسخ مختلفة على مستوى الذاكرة.

قد يعجبك أيضا...

وعلاوة على ذلك فإن الحاسوب المحمول Surface Laptop Go يضم كاميرا ويب بدقة 720 بكسل وميكروفونات مدمجة بعيدة المدى ومكبرات مُزدوجة للصوت مدعومة بتقنية Dolby Audio، ويدعم فضلا WiFi 802.11ax وBluetooth 5.0 بالإضافة إلى أنه يضم العديد من المنافذ المختلفة بما في ذلك منفذ USB Type‑C ومنفذ USB Type‑A بالإضافة إلى منفذ السماعات 3.5 ملم ومنفذ Surface Connect.هذا الحاسوب الجديد سيعمل بنظام Windows 10 Home مع دعم للوضع S Mode.سعر الحاسوب المحمول Surface Laptop Goالحاسوب المحمول Surface Laptop Go سيتوفر للشراء باللون الأزرق واللون الفضي واللون النحاسي كما أنه سيتوفر بثلاثة إصدارات على مستوى الذاكرة. وفيما يلي الأسعار الرسمية للحاسوب.الإصدار الأول سيضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام وسيباع بسعر 550 دولارا أمريكيا.الإصدار الثاني سيضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام وسيباع بسعر 700 دولار.الإصدار الثالث سيضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام وسيباع بسعر 900 دولار.