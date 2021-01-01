

مواصفات وأسعار هاتف BLU G91 Pro مواصفات وأسعار هاتف BLU G91 Pro

BLU G91 Pro هو أحدث هاتف ذكي من شركة BLU التي تقوم بإعادة تسمية الهواتف المحمولة منخفضة التكلفة المصنعة بواسطة ODMs، تم الإعلان عن هذا الهاتف يوم 26 أغسطس مع معالج جيد من ميديا تيك وكاميرات خلفية ممتازة تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K وشاشة بجودة FHD+ وبطارية تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي ومواصفات أخرى رائعة سنتعرف عليها الآن حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف BLU G91 Pro.



مواصفات BLU G91 Pro

هذا الهاتف يصل مع شاشة IPS LCD حجمها 6.7 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ بالإضافة إلى أنها تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، والهاتف BLU G91 Pro يحتوي كذلك على 4 كاميرات في الخلف، بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميراتين الماكرو المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، مع العلم بأن الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل من خلال الكاميرا الأمامية ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.



يتوفر هاتف BLU G91 Pro بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio G90 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، وبمعالج رسوميات من فئة Mali-G76 MC4 بالإضافة إلى أنه يضم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بسعة 6 جيجا رام، ويعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من BLU (سيكون أول هاتف من الشركة يحصل على تحديث Android 12).

قد يعجبك أيضا...

بطارية هذا الهاتف الجديد تأتي بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 واط وتدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 10 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، وبخصوص المميزات الأخرى فالهاتف G91 Pro يحتوي على منفذ مخصص لزيادة مساحة التخزين الداخلية ويحتوي كذلك على مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف بالإضافة إلى أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM.سعر الهاتف BLU G91 Proالهاتف BLU G91 Pro متوفر حاليا للشراء بسعر يبلغ حوالي 200 دولار أمريكي للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 6 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.قد يعجبك ايضا