

مواصفات الهاتف Motorola Moto E20 تظهر قبل الإعلان الرسمي مواصفات الهاتف Motorola Moto E20 تظهر قبل الإعلان الرسمي

هناك بعض التقارير التي تشير إلى أن شركة موتورولا ستعلن رسميا عن الهاتف Motorola Moto E20 خلال الأسابيع المقبلة، والآن ظهر تأكيد على ذلك حيث كشفت منصة اختبارات الأداء Geekbench عن المواصفات الرئيسية التي سيصل بها هذا الهاتف والتي تشير إلى أنه سيكون هاتفا اقتصاديا، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على مواصفات الهاتف Moto E20.



مواصفات الهاتف Motorola Moto E20

هذا الهاتف ظهر على منصة اختبارات الأداء Geekbench بمعالج ثماني النواة من فئة Unisoc T606 SoC بسرعة 1.6 جيجا هرتز بالإضافة إلى 2 جيجا رام من الذاكرة العشوائية و32 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية أو 4 جيجا رام و64 جيجا بايت كما أن الهاتف Motorola Moto E20 سيعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من شركة موتورولا.



ووفقا لبعض التسريبات فإن الهاتف Motorola Moto E20 سيصل مع شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وبجودة HD+ وبدقة 1600×720 بكسل، وسيضم كاميراتين في الخلف بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو، وسيضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، مع بأن الهاتف سيدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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وبخصوص البطارية فستصل بسعة 4000 ملي أمبير لا تدعم الشحن السريع ولكن علبة الشراء ستضم شاحنا عاديا بقوة 10 واط (سيتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف سيتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف (مدمج في شعار موتورولا) وسيدعم زيادة المساحة التخزينية من خلال منفذ microSD الذي يتم تركيبه بدلا من إحدى الشرائح كما أن Motorola Moto E20 سيدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM.وحتى الآن لم نحصل على أي معلومات بخصوص السعر وموعد الإعلان الرسمي، ولكن نتوقع أن تخرج الشركة في قادم الأيام وتكشف عن المزيد من التفاصيل التي تخص الهاتف Motorola Moto E20.