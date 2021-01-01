هناك بعض التقارير التي تشير إلى أن شركة موتورولا ستعلن رسميا عن الهاتف Motorola Moto E20 خلال الأسابيع المقبلة، والآن ظهر تأكيد على ذلك حيث كشفت منصة اختبارات الأداء Geekbench عن المواصفات الرئيسية التي سيصل بها هذا الهاتف والتي تشير إلى أنه سيكون هاتفا اقتصاديا، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على مواصفات الهاتف Moto E20.
مواصفات الهاتف Motorola Moto E20
هذا الهاتف ظهر على منصة اختبارات الأداء Geekbench بمعالج ثماني النواة من فئة Unisoc T606 SoC بسرعة 1.6 جيجا هرتز بالإضافة إلى 2 جيجا رام من الذاكرة العشوائية و32 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية أو 4 جيجا رام و64 جيجا بايت كما أن الهاتف Motorola Moto E20 سيعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من شركة موتورولا.
ووفقا لبعض التسريبات فإن الهاتف Motorola Moto E20 سيصل مع شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وبجودة HD+ وبدقة 1600×720 بكسل، وسيضم كاميراتين في الخلف بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو، وسيضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، مع بأن الهاتف سيدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.
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التعليقات على مواصفات الهاتف Motorola Moto E20 تظهر قبل الإعلان الرسمي
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