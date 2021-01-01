

YouTube يطلق ميزة صورة داخل صورة لمستخدمي أجهزة iOS YouTube يطلق ميزة صورة داخل صورة لمستخدمي أجهزة iOS

في شهر أغسطس 2020 بدأ YouTube في اختبار ميزة صورة داخل صورة لمستخدمي أجهزة iOS، والآن أعلنت الشركة عن وصولها بشكل رسمي إلى مستخدمي iOS المشتركين في خدمة YouTube Premium داخل الولايات المتحدة على أن تصل إلى المزيد من المستخدمين حول العالم في الأسابيع القليلة القادمة.



ميزة صورة داخل صورة Picture-in-Picture هي ميزة تتيح تشغيل مقاطع الفيديو في نفس الوقت الذي يتصفح فيه المستخدمون الواجهة أو يستخدمون تطبيقات أخرى، ومن المقرر أن تظهر الفيديوهات للمستخدمين في نافذة بتصميم عائم في شبكات التواصل الاجتماعي.



ميزة صورة داخل صورة على اليوتيوب

وعلاوة على ذلك فيتم تفعيل هذه الميزة بخطوات بسيطة للغاية حيث سيتوجب عليك فقط الانتقال إلى هذا الرابط من جهاز الآيفون وتسجيل الدخول باستخدام حساب YouTube Premium الخاص بك، وإذا لم يكن لديك حساب فيمكنك الاشتراك بسهولة من خلال الضغط على زر «الاشتراك في Premium» الذي يظهر على الشاشة وبمجرد التسجيل قم بالتمرير إلى خيار «صورة داخل صورة في iOS» وانقر فوق زر «تفعيل».

قد يعجبك أيضا...

الآن عليك فقط الدخول إلى تطبيق YouTube من جهاز iPhone الخاص بك وتحديد الفيديو الذي تريد مشاهدتها، وبعد تشغيل الفيديو سيظهر لك زر جديد يسمح لك بتنشيط ميزة صورة داخل صورة Picture-in-Picture وفي خلال ثوانٍ قليلة سيظهر الفيديو على شكل نافذة صغيرة تتواجد في الجزء العلوي من الشاشة، وبذلك يمكنك الخروج من تطبيق اليوتيوب وتصفح الواجهة وتشغيل التطبيقات الأخرى أثناء مشاهدة الفيديو.وحتى الآن لم تحدد الشركة موعد وصول هذه الميزة إلى المستخدمين غير المشتركين في YouTube Premium ولكن تشير التوقعات إلى أن هذه الميزة لن تتوفر قبل عام من الآن.اقرأ أيضا Map Kit.. جوجل تتحدى هواوي مجددا