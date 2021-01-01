في شهر أغسطس 2020 بدأ YouTube في اختبار ميزة صورة داخل صورة لمستخدمي أجهزة iOS، والآن أعلنت الشركة عن وصولها بشكل رسمي إلى مستخدمي iOS المشتركين في خدمة YouTube Premium داخل الولايات المتحدة على أن تصل إلى المزيد من المستخدمين حول العالم في الأسابيع القليلة القادمة.
ميزة صورة داخل صورة Picture-in-Picture هي ميزة تتيح تشغيل مقاطع الفيديو في نفس الوقت الذي يتصفح فيه المستخدمون الواجهة أو يستخدمون تطبيقات أخرى، ومن المقرر أن تظهر الفيديوهات للمستخدمين في نافذة بتصميم عائم في شبكات التواصل الاجتماعي.
ميزة صورة داخل صورة على اليوتيوب
وعلاوة على ذلك فيتم تفعيل هذه الميزة بخطوات بسيطة للغاية حيث سيتوجب عليك فقط الانتقال إلى هذا الرابط من جهاز الآيفون وتسجيل الدخول باستخدام حساب YouTube Premium الخاص بك، وإذا لم يكن لديك حساب فيمكنك الاشتراك بسهولة من خلال الضغط على زر «الاشتراك في Premium» الذي يظهر على الشاشة وبمجرد التسجيل قم بالتمرير إلى خيار «صورة داخل صورة في iOS» وانقر فوق زر «تفعيل».
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التعليقات على YouTube يطلق ميزة صورة داخل صورة لمستخدمي أجهزة iOS
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