

تسريب صور ومواصفات الهاتف Realme Narzo 50A تسريب صور ومواصفات الهاتف Realme Narzo 50A

بعد أيام قليلة من تسريب مواصفات Realme 8i، ظهر تسريب جديد يستعرض لنا صور ومواصفات الهاتف Realme Narzo 50A، ويشير التسريب إلى أن هذا الهاتف سيصل مع مواصفات اقتصادية وسعر منخفض للغاية، وفي هذا المقال سأعرض عليكم مواصفات الهاتف Realme Narzo 50A.



وفقا لهذا التسريب فهذا الهاتف سيتوفر مع شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+، وسيتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Helio G85 بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G52 MC2 و64 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و4 جيجا رام من الذاكرة العشوائية بالإضافة إلى أن هاتف Realme Narzo 50A سيعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Realme UI 2.0.



يحتوي هذا الهاتف القادم من ريلمي على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الماكرو تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 والكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، كما أن الهاتف Realme Narzo 50A يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل

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بطارية الهاتف Realme Narzo 50A ستكون ضخمة للغاية وستأتي بسعة 6000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف ويضم منفذا مخصصا لزيادة مساحة التخزين الداخلية بحيث يمكن للمستخدمين تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت، بالإضافة إلى أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM مع دعم خاصية NFC.وبذلك نكون قد عرضنا عليكم أبرز ما ورد في هذا التسريب الجديد، ونتوقع أن تخرج الشركة في الأيام القليلة المقبلة وتوضح لنا بعض مواصفات الهاتف Realme Narzo 50A الرئيسية قبل الإعلان الرسمي.