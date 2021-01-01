مازدا تسجل علامة e-SKYACTIV R التجارية لمحرك روتري كهربائي

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مازدا تسجل علامة e-SKYACTIV R التجارية لمحرك روتري كهربائي

سجلت مازدا علامة e-SKYACTIV R التجارية وشعار جديد لمحركات روتري مسقبلية وبتقنية كهربائية.

يتكون الشعار الجديد مثلث مستدير الأضلاع يشير إلى محرك الروتري، وحرف E مدمج في الوسط يشير للتقنيات الكهربائية. وفق مصدر ياباني، سيستعمل الشعارات مع علامات تجارية مختلفة من ضمنها: “e-SKYACTIV R-Energy” و “e-SKYACTIV R-HEV” و “e-SKYACTIV R-EV”، أما الشعار نفسه فيحمل اسم e-SKYACTIV R.

دون تصريحات رسمية من الشركة حول خططها القريبة فلا يمكن أن نتحقق مما تعمل عليه مازدا. جدير بالذكر أن الشركة اليابانية لمحت منذ عدة سنوات عن تطوير محركات هجينة تستمد طاقتها من محرك روتري. كما يشار إلى أن مازدا تعمل على تقنية جديدة لمحرك روتري هيدروجيني.

من ناحية أخرى، قد لا تكشف مازدا عن أي شيء قريباً حتى تحدد الوقت المناسب للإعلان عن التقنية.

المصدر: سعودى شفت

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