شوهد أستون مارتن فانتيج اثناء اختباراتها على الطرقات العامة بواجهة وغطاء محرك جديدين.
يذكر المصورون أن صوت السيارة بدا كما لو كان محرك V12، جدير بالملاحظة أن الواجهة الخلفية حصلت على مشتتات هواء شرسة ومخارج عادم مزدوجة. ما قد يرجع وجود محرك جديد بالفعل.
جدير بالذكر أن أستون مارتن محرك V12 Speedster محدودة الإنتاج تحمل محرك V12 ينتج 690 حصان، وبما أن السيارة ترتكز على أساس فانتج فقد يكون نفس المحرك محتملاً لفئة جديدة من فانتج.
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التعليقات على أستون مارتن تعمل على فئة جديدة من فانتيج، هل ستحمل محرك V12؟
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