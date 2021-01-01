أستون مارتن تعمل على فئة جديدة من فانتيج، هل ستحمل محرك V12؟

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صورة الخبر: أستون مارتن تعمل على فئة جديدة من فانتيج، هل ستحمل محرك V12؟
أستون مارتن تعمل على فئة جديدة من فانتيج، هل ستحمل محرك V12؟

شوهد أستون مارتن فانتيج اثناء اختباراتها على الطرقات العامة بواجهة وغطاء محرك جديدين.

يذكر المصورون أن صوت السيارة بدا كما لو كان محرك V12، جدير بالملاحظة أن الواجهة الخلفية حصلت على مشتتات هواء شرسة ومخارج عادم مزدوجة. ما قد يرجع وجود محرك جديد بالفعل.

جدير بالذكر أن أستون مارتن محرك V12 Speedster محدودة الإنتاج تحمل محرك V12 ينتج 690 حصان، وبما أن السيارة ترتكز على أساس فانتج فقد يكون نفس المحرك محتملاً لفئة جديدة من فانتج.

جدير بالذكر أن أستون مارتن ستحول الجيل التالي من فانتج إلى المحركات الكهربائية، لذا قد تكون هذه فرصة أخيرة للراغبين بفانتيج ذات محرك وقود سواءً V8 أو V12.

صورة الخبر: أستون مارتن تعمل على فئة جديدة من فانتيج، هل ستحمل محرك V12؟

المصدر: سعودى شفت

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