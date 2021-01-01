العربية للتصنيع تبدأ إنتاج اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة انتهت من التشغيل التجريبي لخط إنتاج اللوحات المعدنية، مشيرا إلى أن الشركة العربية الألمانية لتصنيع اللوحات المعدنية المرورية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون مع شركة تونجر الألمانية العالمية.
وأوضح أن الإنتاج الفعلي لخط الإنتاج سيبدأ بمقر الشركة بنهاية شهر سبتمبر القادم 2021 بأيادي مصرية بنسبة 100% وخبرة ألمانية، حيث يعد المشروع خطوة ناجحة جديدة ، وتؤكد الهيئة العربية للتصنيع وريادتها في توطين أحدث التكنولوجيات الحديثة فى الصناعة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعزيز فرص الاستثمار وتعميق التصنيع المحلى فى صناعة اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة.
وأضاف أن التعاون مع الجانب الألماني تضمن تدبير أحدث الماكينات وخطوط الإنتاج الألمانية الصنع ونقل التكنولوجيا الرقمية الحديثة مع إمكانية التطوير مستقبلا لتتوافق مع منظومة النقل الذكي.
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