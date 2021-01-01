

المنصور يكشف عن أسعار MG 5 موديل 2022 المنصور يكشف عن أسعار MG 5 موديل 2022

أعلنت مجموعة المنصور الوكيل الحصري للعلامة التجارية MG في مصر، عن أسعار فئات MG 5 موديل 2022 وتراوحت الأسعار بين الفئة الأولى 228 ألف جنيه، والفئة الثانية 248 ألفاً والثالثة 268 ألفاً.



مواصفات MG 5 موديل 2022



وتتوفر السيارة الصينية MG 5 بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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وتشمل على عجلات رياضية قياس 16 بوصة، ومرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، كما تتوفر بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، منها “الوسائد هوائية، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، والتحكم في الفرامل في المنحنيات CBC، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، ونظام مراقبة ضغط الإطارات “TPMS”.وتحتوى على مجموعة التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «خاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك (هالوجين)، وضبط المرايا الخارجية كهربائية، ومكيف هواء، ومثبت سرعة، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من ( عدد 4 مكبرات صوتية، و بلوتوث، وUSB)، وغيرها».وتحتوى على مجموعة التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «خاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك (هالوجين)، وضبط المرايا الخارجية كهربائية، ومكيف هواء، ومثبت سرعة، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من ( عدد 4 مكبرات صوتية، و بلوتوث، وUSB)، وغيرها».